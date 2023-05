Diodato fidanzata chi è Greta Zuccoli: come Levante

Chi è la fidanzata di Diodato dopo Levante: Greta Zuccoli è una cantante napoletana molto più giovane del vincitore di Sanremo con Fai Rumore

Diodato, 41 anni, è fidanzato con Greta Zuccoli. È uno dei cantanti più famosi d’Italia, in grado di raggiungere l’apice del successo con la vittoria a Sanremo, cantando Fai rumore. Durante quel periodo si è parlato spesso di lui in merito alla sua vita privata, e nello specifico a Levante. Al tempo i due si erano già lasciati e quella storia è ormai acqua passata. Oggi il cantante di Che vita meravigliosa è nuovamente impegnato in una relazione ed è noto chi è la fidanzata di Diodato, Greta Zuccoli. Da una cantante all’altra per il 41enne, innamoratosi di una giovane artista dal grande talento. i due vengono da regioni ben differenti, considerando come Antonio, questo il vero nome, è nato ad Aosta e Greta Zuccoli, la sua fidanzata, è originaria di Napoli, sfegatata tifosa azzurra, come dimostra il suo profilo Instagram. Tra Greta Zuccoli e Diodato una differenza d’età molto ampia, per la precisione di 18 anni, considerando come la cantante abbia appena 23 anni. Non solo cantante, è bene precisarlo, essendo un’artista a tutto tondo, in grado di suonare differenti strumenti, dalla chitarra classica a quella elettrica, dal basso al pianoforte.

I due propongono generi differenti, con lei che si lascia ispirare dal mondo hip hop, pur senza metterci piede totalmente. Si è gettata nella musica inizialmente con una band, Greta & The Wheels, per poi trovare a sorpresa spazio al cinema. La fidanzata del cantante di Fai Rumore infatti ha partecipato alla pellicola Il ladro di giorni, con Riccardo Scamarcio, cantando la canzone Un’altra vita o ieri, live, in una scena insieme ai protagonisti. La storia d’amore tra Greta Zuccoli e Diodato è nato lentamente, dopo un’iniziale collaborazione lavorativa. I due si sono conosciuti nel 2020, quando lei divenne una delle sue vocalist. Il vincitore di Sanremo l’ha poi invitata a prendere parte al suo tour, dov’è scattata la scintilla. La cantante non si accontenta però del ruolo di vocalist, tutt’altro, come dimostra il fatto che nel 2021 abbia preso parte alla sezione Giovani proposte del Festival di Sanremo, cantando Ogni cosa sa di te. A ciò si aggiunge il fatto che nel 2019 ha completato il suo percorso di studi, laureandosi e divenenendo ufficialmente “Maestra”, come si è definita lei stessa sui social. Sentiremo di certo parlare di lei in futuro e non come della fidanzata di Diodato.

Diodato e Levante perché si sono lasciati

Si è parlato molto in passato di Diodato e Levante, ormai da anni divenuti ex. Un addio doloroso il loro, del quale il cantante di Fai rumore non ha mai realmente voluto parlare. Insieme dal 2017 al 2019, con il vincitore di Sanremo che si è limitato a spiegare come sia altamente complesso riuscire a creare un noi, stando davvero con un’altra persona nel quotidiano, costruendo qualcosa insieme. Un dolore enorme, dal quale è stata proprio la musica a salvarlo. Oggi le cose sono ben diverse, con Diodato fidanzato con Greta Zuccoli e Levante divenuta mamma della piccola Alma Futura, avuta con il compagno Pietro Palumbo. In molti hanno sottolineato come Fai rumore sia stata la canzone che ha definitivamente messo un punto alla sua storia d’amore passata ma, nonostante questo racconto in musica, resta una domanda: perchè Diodato e Levante si sono lasciati.

A dire il vero, però, il cantante ha negato che il brano trionfante all’Ariston parli della sua ex. L’attenzione del pubblico andrebbe riposta su Quello che mi manca di te, inserito nell’album Che vita meravigliosa. Oggi i rapporti tra loro sono amichevoli ed entrambi sono cresciuti dopo quella rottura, dovuta principalmente al fatto che si siano trovati ad affrontare fasi delicate e un po’ oscure della loro vita. Diodato aveva spiegato, infatti, che la propria oscurità trova spazio nella relazione, contaminandola e intaccando l’altra persona.