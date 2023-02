Levante e Diodato storia d’amore: i motivi dell’addio

La storia d’amore tra Levante, protagonista a Sanremo 2023, e Diodato, ha fatto parlare e non poco: ecco tutti i dettagli del loro rapporto

Levante e Diodato. Basterebbero anche solo e soltanto questi due nomi per far scatenare una ridda e un’infinità di voci, indiscrezioni, rumors, ricostruzioni e chiacchiericci. Fin troppo chiaro capire e sapere il perché e il motivo di tutto ciò. Tra i due infatti c’è stata una storia d’amore, la cui fine è stato oggetto di approfondimenti del mondo del gossip. E non sarebbe ovviamente potuto essere altrimenti. Ma quali sono ora i rapporti tra i due? Va detto che le vicende legate ai due artisti sono balzate agli onori delle cronache durante Sanremo 2020, vinto proprio da Diodato con Fai rumore e dove la sicula erra tra le protagoniste con la sua Tikiboomboom. Ma come vanno ora le cose a distanza di praticamente tre anni da quel Festival, il primo tra l’altro condotto da Amadeus? Non resta che entrare nello specifico e nel dettaglio, perché la curiosità non può non essere tantissima.

Levante Diodato Fai Rumore

La storia d’amore tra Levante e Diodato è durata circa due anni, ossia tra il 2017 e il 2019. Ma perché si sono lasciati? In realtà si sa davvero molto poco sui reali motivi che hanno portato alla rottura, perché i due hanno cercato sempre e comunque di mantenere il massimo riserbo, cercando di parlare uno dell’altro il meno possibile. Levante non ha voluto mai spiegare cosa abbia portato alla fine del loro amore, ma, dopo la suddetta vittoria del Festival, si è voluta complimentare con il suo ex, riservandogli parole affettuose. E proprio sul brano Fai rumore sono sorti tantissimi dubbi e molteplici ipotesi. In un primo momento infatti a molti è sembrato che la canzone fosse dedicata proprio alla siciliana, ma Diodato ha cercato, in più di un’occasione, di correggere il tiro, se non addirittura a smentire il tutto. Il cantautore, in un’intervista rilasciata proprio nel 2020 ai microfoni di Quotidiano.net, ha chiarito che Fai Rumore non è dedicata a Levante. In quell’album post Festival, intitolato Che Vita Meravigliosa, c’è però un altro pezzo legato a quell’esperienza sentimentale.

Qual è? È quello che e si chiama Quello che mi manca di te. Nel pezzo con cui ha trionfato all’Ariston ha invece raccontato se stesso, pescando nella sua intimità e nel suo vissuto. Insomma, una smentita netta, chiara e che sembra lasciare davvero poco spazio a ulteriori interpretazioni. D’altronde però, leggendo il testo, il pensiero poteva esser più che normale e lecito. Il mondo dei social, nei giorni di Sanremo 2020, ha fatto tutto il resto. Comunque a oggi i rapporti i due, visto anche il tempo che è passato e il fatto che entrambi si siano rifatti una vita dal punto di vista sentimentale, sembrano esser cordiali e pacifici, senza alcuna ripicca e risentimento. E chissà se il 41enne nativo di Aosta supporterà la sua ex fidanzata, che sarà in gara a Sanremo 2023 con il brano Vivo. Il mondo social, nei giorni della kermesse canora, potrà molto probabilmente dare delle risposte e aiutare a chiarire un po’ le idee.