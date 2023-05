I Migliori Anni ospiti 27 maggio: chi canta

Chi sono gli ospiti de I migliori anni dell’estate di Carlo Conti: tutti i nomi dell’ultima puntata di sabato 27 maggio

È già tempo dell’ultima puntata de I migliori anni dell’estate, programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, che sabato 27 maggio chiude i battenti. Come il titolo suggerisce, gli assoluto protagonisti sono ancora una volta i grandi brani dell’estate, quelli che possiamo definire tormentoni, tanto di oggi quanto del passato. Non mancano però dei grandi classici, degli evergreen senza tempo. Un viaggio nel tempo per i partecipanti e gli spettatori, andando a stuzzicare la memoria e rivivendo emozioni perdute degli ultimi 50 anni di musica italiana e non solo. Nell’ultima puntata de I migliori anni dell’estate di Carlo Conti ci sarà un ospite a dir poco straordinario, Mogol, autore di grandi successi come quelli firmati con Lucio Battisti. Come se non bastasse la sua presenza a emozionare, il paroliere offrirà anche la sua esclusiva classifica. Altri due grandi ospiti d’eccezione sono Patty Pravo e Pupo, reduce dalle polemiche legate alla Russia. Lei canterà alcuni suoi classici, come La bambola e Pensiero stupendo. Lui, invece, avrà a che fare con My List, momento durante il quale canterà i suoi brani e, al tempo stesso, racconterà le fasi cruciali della sua vita e carriera.

Giunti al momento Juke Box, invece, il pubblico avrà modo di vedere all’opera Donatella Rettore, che canterà a sua volta brani che hanno segnato la sua vita, come Kobra e Splendido Splendente, ma non solo. Come detto, sarà un grande viaggio nella musica, con i Santa Esmeralda e Leroy Gomez a rappresentare gli anni ’60 e ’70. Insieme canteranno la cover di Don’t let me be misunderstood. I giovanissimi potrebbero scoprire così la musica dei propri genitori, e in alcuni casi nonni, vedendoli scatenarsi con i Gibson Brothers, che canteranno Cuba. Momento amarcord anche con i Dik Dik, che proporranno Sognando la California, Senza luce e L’isola di Wight. Un elenco davvero esaltante di ospiti per I migliori anni d’estate, considerando come potremo ascoltare Era lei di Michele Pecora, mentre the Ritchie Family proporranno The best disco in town e American generation. A concludere questi due decenni ci sarà poi Gianmarco Carroccia, che canterà dei classici legati a Battisti. Facciamo poi un salto negli anni ’80, ai quali ci introduce Johnson Righeira, che presenterà hit estive delc alibro di Vamos a la playa e L’estate sta finendo. Arriveranno poi dalla Germania per questo maxi concerto su Rai 1 i The Twins, che canteranno Face to face e Heart to heart. Tornando in Italia, poi, tocca ai Matia Bazar far emozionare con Ti sento, mentre Katrina farà scatenare a suon di rock con Walking on Sunshine. Concludiamo questo ciclo con Samantha Fox, che canterà Touch me (I want your body). Avvicinandosi al nostro millennio, un altro ospite d’eccezione è Miranda, che canterà ovviamente il tormentone estivo Vamos a la playa. I millennial avranno infine di che sorridere con le Las Ketchup, in rappresentanza dei primi anni Duemila con Aserejé

I migliori anni ascolti

I migliori anni d’estate ha fatto ritorno su Rai 1 con Carlo Conti il 28 aprile dopo un’essenza di ben sei anni. Evidente come il pubblico abbia sentito la mancanza del programma musicale, considerando gli ascolti eccezionali, pari al 22.2% con 3.465.000 spettatori, il che ha segnato un vero e proprio record. Un trend esaltante che non ha avuto fine dopo il prmo appuntamento, anzi. La penultima puntata ha infatti visto aumentare addirittura gli spettatori, fino a toccare quota 3.894.000, pari al 24.4%. Vero e proprio leader dei programmi del sabato sera, con Carlo Conti assoluto mattatore e garanzia per la Rai che, in un clima di grandi cambiamenti, difficilmente ne vorrà fare a meno.