I migliori anni 2023 chi è la valletta

E’ tornato I migliori anni nel 2023: chi è la valletta al fianco di Carlo Conti in questa edizione con un nuovo cast fisso

I migliori anni, programma ideato e condotto da Carlo Conti, è un cult della televisione italiana anche perché arricchito dalla presenza di bellissime donne che sono state vallette che hanno poi fatto carriera e segnato successi importanti e ci si chiede chi è nel 2023 la co-conduttrice che accompagna il venerdì sera il conduttore in questa avventura musicale. Il cast fisso di questa edizione del varietà operazione nostalgia è stato completamente rivoluzionato così come nei volti femminili e ci sono anche delle novità anche su come è stato strutturato il programma. Restano le annate in gara 60-70, 80 e 90 così come la presenza degli ospiti che si presentano dal vivo per interpretare i loro più grandi successi di quella determinata epoca. A differenza però del passato lo show di Carlo Conti si arricchisce di una “intervista musicale” dove l’ospite di turno si presenta per parlare della sua vita attraverso i brani che l’hanno rappresentato maggiormente, insomma le canzoni per loro più significative. Come dimenticare in questo revival vallette importanti de I Migliori Anni come le professoresse de L’Eredità, tra cui figuravano Sara Facciolini, moglie di Giandomenico Mesto, Roberta Morise, ex di Carlo Conti, Angela Tuccia, oggi con una carriera d’attrice e Elena Ossola. La stessa Anna Tatangelo fece parte del cast del programma così come nel 2008 Pamela Camassa.

I Migliori Anni Flora Canto

Se si vuole rispondere precisamente alla domanda chi è la valletta de I Migliori Anni 2023 la risposta è nessuna visto che questo ruolo è stato superato dalla televisione italiana mentre se si pensa alla co-conduttrice che affianca Carlo Conti in questa nuova edizione del programma e che si occupa di essere il volto social dello show allora la risposta è Flora Canto. Oggi l’attrice e conduttrice romana è anche nota per essere la moglie di Enrico Brignano e madre dei loro figli ma ha anche un percorso televisivo importante. Flora Canto è nata a Roma il 12 febbraio 1983 sotto il segno dell’Acquario, il gossip la rese celebre per un triste episodio: era la fidanzata di Filippo Bisciglia, diventata poi ex, quando il conduttore di Temptation Island partecipò al Grande Fratello e si fidanzò con Simona Salvemini. In seguito il volto de I Migliori Anni 2023 divenne tronista di Uomini e Donne e scelse il corteggiatore Francesco Pozzessere: la rottura avvenne dopo qualche anno e ad un passo dalle nozze. La vita sentimentale di Flora Canto decolla nel 2013 quando incontra per caso a Sabaudia al mare Enrico Brignano. I due si conoscono, si frequentano e iniziano un’intensa storia d’amore da cui nascono due figli: Martina, 6 anni, e Niccolò 3 anni. I due si sono poi sposati l’estate scorsa coronando così il loro sogno d’amore dopo la proposta di matrimonio che Enrico Brignano fece a Flora Canto al termine di un suo spettacolo all’Arena di Verona di cui lei faceva parte come attrice. Infatti i due condividono la passione per il teatro e spesso sono in scena insieme.