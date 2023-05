Il Volo Arena di Verona ospiti e scaletta

Gli ospiti del concerto de Il Volo all’arena di Verona: tanti protagonisti del mondo della musica e non solo

Sabato 27 maggio arriva in prima serata su Canale 5 il primo appuntamento con Tutti per uno, lo show che ha visto come protagonisti i tre ragazzi de Il Volo che, nella splendida cornice dell’arena di Verona, si sono esibiti insieme a tantissimi ospiti. Il programma, infatti, non è live, ma in onda vanno le registrazioni avventure il 1 e il 3 maggio, per cui è possibile conoscere i tantissimi volti che si alterneranno sul palco insieme ai tre tenori. Alla conduzione della serata, al fianco dei tre cantanti, c’è Federica Panicucci, una vera e propria icona dei programmi Mediaset, poi insieme a lei spazio a molti altri protagonisti. Ci sono chiaramente grandi nomi della musica italiana, da Antonello Venditti fino alle amatissime voci femminili di Gianna Nannini e Fiorella Mannoia. Spazio anche a un altro storico gruppo della nostra storia, ovvero i Pooh, così come ad altre firme prestigiose come quelle di Mario Biondi e Francesca Michielin. Non mancano nemmeno nomi che sono al momento sulla cresta dell’onda, da Annalisa, che con la sua Mon Amour sta distruggendo ogni record e che di recente è tornata protagonista insieme a Fedez e J-Ax con Disco Paradise, fino a Madame e Irama, due dei cantanti più amati della scena del momento. La lista degli ospiti del concerto de Il Volo all’arena di Verona prosegue anche con nomi non appartenenti alla musica, come lo straordinario attore Edoardo Leo e l’irresistibile Giorgio Panariello. A chiudere questa nutrita rassegna di grandi ospiti de Il Volo nel loro concerto all’arena di Verona troviamo il pianista Danilo Rea e il soprano russo Aida Garifullina. Il primo episodio di Uno per tutti è previsto per sabato 27 maggio, mentre il secondo andrà in scena una settimana dopo, il 3 giugno, sempre su Canale 5.

Il Volo Arena di Verona scaletta

I due concerti all’arena di Verona de Il volo sono due show volti a celebrare la grandissima carriera dei tre tenori. Abbiamo visto quanti ospiti, divisi tra le due serate, saliranno sul palco per affiancare i cantanti, ma le grandi protagoniste di questi due concerti saranno, ovviamente, le amatissime canzoni de Il Volo. Nelle due serate venete, il gruppo porterà in scena i suoi più grandi successi, dall’iconica Grande amore ad altre grandi interpretazioni come quelle del Nessun dorma e di O sole mio. I brani saranno ovviamente intervallati da momenti di scambio con i tanti ospiti previsti in scaletta, così da regalare ai fan dei momenti imperdibili, sia con la musica che senza. A seguire, dunque, la scaletta delle canzoni dei concerti de Il Volo all’arena di Verona, considerando entrambe le serate:

Ecstasy Of Gold

Nessun dorma

Il mondo

Your Love

Granada

Un amore così grande

Cinema Paradiso: Love Theme

Would He Even Know Me Now

All By Myself

If I Can Dream

E lucevan le stelle

Delilah

Smile

Conradiana

‘O surdato ‘nnammurato

My Way

hallelujah

La donna è mobile

Nella fantasia

Here’s To You

Surrender (Torna a Surriento)

Caruso

Funiculì, funiculà

Libiamo ne’ lieti calici

‘O sole mio

Grande Amore