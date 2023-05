Con il cuore nel nome di San Francesco cantanti e scaletta

La scaletta del concerto Con il cuore nel nome di Francesco: una canzone inedita presentata nella serata

Martedì 20 maggio 2023 torna, in prima serata su Rai 1, l’appuntamento con uno degli eventi musicali dell’anno: il concerto Con il cuore nel nome di Francesco. Si tratta di una serata a scopo benefico organizzata dai Frati del Sacro Convento di Assisi, un vero e proprio punto di riferimento nella comunità religiosa con i tantissimi progetti che ogni anno vengono portati avanti. L’iniziativa prosegue ormai da più di venti anni e quest’anno il focus della serata sarà offrire un aiuto alle popolazioni colpite dalla durissima alluvione in Emilia Romagna, oltre che raccogliere fondi per i soliti progetti della Missione. Una serata di beneficienza e di grande musica, visto che nella splendida cornice della piazza che accoglie la bellissima Basilica di San Francesco ad Assisi andrà in scena un concerto capace di radunare alcuni dei principali artisti della scena italiana. Tra i canti protagonisti di Con il cuore nel nome di Francesco troviamo una delle più grande band della musica italiana, i Pooh, pronti presto a tornare in scena con l’attesissimo tour che segna la loro reunion. Spazio, poi, alla splendida voce di Fiorella Mannoia, a Francesco Renga e Nek, che stanno dando vita a un progetto discografico insieme, e a uno dei grandissimi protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, ovvero Mr Rain, che con la sua Supereroi ha saputo conquistare davvero tutti. Infine, chiude la rassegna dei cantanti protagonisti stasera 30 maggio a Con il cuore nel nome di Francesco Amii Stewart, cantante statunitense con cittadinanza italiana, che anche il prossimo 10 giugno sarà protagonista di un evento religioso, esibendosi a Piazza San Pietro davanti a Papa Francesco. In occasione di Con il cuore nel nome di Francesco, Amii Stewart presenterà la sua God for love, una vera e propria preghiera messa in musica dall’artista.

Con il cuore nel nome di San Francesco come donare

Come anticipato, l’obiettivo della serata è quello di raccogliere fondi per aiutare le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna e per sostenere tutti gli altri progetti dell’ordine dei Frati del Sacro Convento di Assisi, come le Missioni Francescane in giro per il mondo o le Mense Francescane che aiutano i bisognosi in Italia. Per donare durante la serata basta mandare un sms oppure chiamare da telefono fisso il numero 45515. Nel primo caso sarà possibile donare due euro e gli operatori da cui mandare l’sms sono: Tim, Vodafone, Windtre, Iliad, Postemobile, Coopvoce e Tiscali. Nel secondo caso, invece, sarà possibile donare 5 o 10 euro per le chiamate da rete con operatori Tim, Vodafone, Fastweb, Tiscali, Windtre e solo 5 con Postemobile, Convergenze e Twt. Ogni anno, tantissime famiglie ricevuto un importante aiuto grazie a queste iniziative e il concerto Con il cuore nel nome di San Francesco è un appuntamento cruciali per raccogliere fondi e continuare a portare questo aiuto in giro per l’Italia e per il mondo. L’appuntamento, dunque, col concerto nella splendida location umbra va a stasera 30 maggio, su Rai 1, con la diretta che parte alle ore 21:25 con una serata di grandissima musica e di grande aiuto umanitario.