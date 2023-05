The Ferragnez 2 quando esce episodio 8 speciale Sanremo: interviene Chiara 

Chiara Ferragni parla su Instagram della seconda stagione di The Ferragnez: quando esce l’episodio speciale di Sanremo

Dopo l’uscita della seconda stagione di The Ferragnez su Prime Video, i fan di Chiara Ferragni e Fedez attendono con ansia che venga rilasciato anche l’episodio speciale dedicato a Sanremo. Si tratta chiaramente di un appuntamento molto atteso, considerando al portata mediatica dell’avventura dell’imprenditrice digitale all’Ariston e quanto se ne è parlato prima, durante e soprattutto dopo. A tal proposito, su Instagram la stessa Chiara Ferragni, rispondendo ad alcune domande dei fan, ha svelato che l’episodio speciale di Sanremo di The Ferragnez 2 uscirà a settembre rivelando anche alcuni dettagli inediti. Non si conosce il giorno preciso, ma sicuramente dopo l’estate potremo finalmente tornare nel mondo della coppia più chiacchierata d’Italia

per scoprire i retroscena di uno dei grandi avvenimenti del 2022. L’influencer ha anche aggiunto che l’episodio speciale di Sanremo avrà una durata molto più lunga rispetto alle puntate della serie, per cui ci aspetta una visione abbastanza impegnativa. Come sappiamo bene, l’esperienza della donna al Festival della Musica italiana non è stata scarica di polemiche, soprattutto relative proprio al suo rapporto con Fedez, visto che a margine della kermesse musicale si è parlato moltissima di una crisi, prontamente smentita dai Ferragnez. Finalmente le speculazioni su quel periodo stanno per finire e a settembre gli spettatori sapranno davvero com’è andata l’esperienza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo.

The Ferragnez 2 quanti episodi sono

Aspettando lo speciale Sanremo, è possibile vedere su Prime Video la seconda stagione integrale della serie. Le puntate di The Ferragnez 2 sono in totale sette: le prime quattro sono state rilasciate tutte insieme e poi hanno fatto seguito le ultime tre. Ora sono tutte presenti sulla piattaforma di Prime Video e i temi e i momenti toccati da The Ferragnez 2 sono tantissimi. A tal proposito, sempre su Instagram Chiara Ferragni ha parlato un po’ di questa seconda stagione, svelando alcuni aneddoti a riguardo. La moglie di Fedez, ad esempio, ha svelato che uno dei suoi episodi preferiti di The Ferragnez 2 è il sesto perché si toccano temi e realtà importanti come quelli di Tog, Casa Arcobaleno e Associazione Dire, tutte realtà che i coniugi hanno aiutato con le loro iniziative e di cui ne sostengono i valori. Poi la Ferragni ha parlato del ritorno nella sua Cremona, che abbiamo visto in una puntata della seconda stagione, e in particolare al Liceo Classico che ha frequentato.

Qui ha incontrato due professori che le hanno fatto rivedere una versione di greco o latino che aveva fatto al tempo e che non era andata benissimo. Dopo questo momento divertente, Chiara ha parlato anche delle scene riguardanti il suo lavoro, dicendo che è difficile parlarne senza risultare noiosi, ma rivelando di tenerci moltissimo a farlo perché il lavoro è una parte importante del quotidiano e voleva mostrare i suoi uffici. Chiara Ferragni ha parlato anche della terapia, iniziata per la prima stagione e poi continuata visto che lei e Fedez si sono trovati bene e ne hanno tratto tantissimo vantaggio. Infine, la protagonista di The Ferragnez ha ammesso di preferire globalmente la seconda stagione alla prima perché è stata girata senza pandemia e le ha regalato dei momenti davvero intensi.