Al Pacino fidanzata incinta chi è Noor Alfallah: ex di Mick Jagger

L’attore Al Pacino diventerà di nuovo papà all’età di 83 anni: chi è la fidanzata Noor Alfallah di ben 54 anni più piccola

Al Pacino diventerà padre, la giovane fidanzata aspetta un bambino che sarebbe il quarto figlio del noto attore, regista, produttore. Infatti la sua fidanzata Noor Alfallah è incinta e partorirá tra fine luglio e inizio agosto. Non può che esserci curiosità su chi è la ragazza che è la ex del frontman dei Rolling Stones Mick Jagger e del miliardario Nicolas Berggruen, ha 29 anni ed è in gravidanza da ben otto mesi. Insomma, il lieto evento è ormai davvero dietro l’angolo e vicinissimo, con il mondo del gossip che ha già puntato la luce dei riflettori. La notizia è stata rivelata dal noto magazine Tmz, ma è stata poi confermata da persone molto vicine all’attore che ha fatto come Robert De Niro. Noor Alfallah lavora anche lei nel mondo del cinema e dello spettacolo. Infatti la fidanzata incinta di Al Pacino è una produttrice cinematografica, ma si districa anche come influencer. Nata in Kuwait, vive però a Los Angeles da quando era giovanissima. La relazione con il futuro padre è cominciata nel 2022, con la frequentazione che sarebbe iniziata subito dopo la pandemia da Coronavirus. E oggi la famiglia sta per allargarsi.

Al Pacino figli

Ma al di là del nuovo erede in arrivo con Noor Alfallah, Al Pacino ha già tre figli e tutti hanno, alle loro spalle, una storia davvero molto particolare e tutta da raccontare. D’altronde la vita sentimentale dell’attore è stata caraterizzata da alcune relazioni importanti. La prima moglie dell’attore del Padrino è stata con l’insegnante di recitazione Jan Tarrant. Ed è proprio da quest’ultima che è nata la prima figlia del volto di Scarface: Julie Marie Pacino. Nata il 16 ottobre del 1989, sembra aver preso le stesse orme dei suoi genitori. La ragazza è infatti una produttrice televisiva e soprattutto ha cercato di essere il più indipendente possibile, nonostante il suo cognome. La seconda moglie di Al Pacino è stata con Beverly D’Angelo. Il 25 gennaio del 2001, sono nati i due gemelli Olivia e Anton James. La prima viene descritta come una persona dal carattere molto simile al padre, star di House of Gucci, ha studiato in scuole private e sembra aver già trovato la sua dolce metà, conosciuta attraverso un sito di incontri e di dating. E da quel momento non sarebbero più lasciati. Per quel che riguarda Anton James, terzo dei figli di Al Pacino, si hanno davvero pochissime informazioni, anche se pare che il ragazzo abbia frequentato le stesse scuole della sorella. Ciò che è certo è che i due sono cresciuti circondati dall’affetto dei genitori, per quanto i due non si siano mai sposati. D’altronde la carriera della star di Hollywood parla da sè: sono i film che hanno senza alcun dubbio fatto la storia del cinema e che sono rimasti impressi nella memoria di milioni di persone sparse in tutto il mondo. Il Padrino, Scarface, Scent of a woman-Profumo di donna, L’avvocato del diavolo, House of Gucci: questi soltanto alcuni dei titoli che meritano di essere ricordati. A fare notizia però questa volta è stata la vita privata e sentimentale di Al Pacino.