Canzone pubblicità Cornetto Algida 2023

Chi canta la canzone del Cornetto Algida 2023: ritorno al passato con quattro artisti dal gusto retrò

La pubblicità del Cornetto Algida è un must per ogni estate italiana. C’è sempre grande attenzione nello studio di questo spot, che ci accompagna per mesi, affiancato da un brano destinato a essere tra i più ascoltati, almeno fino a ottobre, quando lentamente si cederà il passo alle canzoni in pieno stile natalizio, più delicate e meno da spiaggia. Se avete già visto il tutto in televisione, ma non sapete il titolo o qual è il significato, vi scriviamo tutto di seguito. Ecco ciò che dovreste sapere sulla canzone della pubblicità del Cornetto Algida 2023. A maggio era stata data soltanto un’anteprima, con il commercial di Desire che proponeva il tutto in versione strumentale. È stato necessario attendere giugno per avere finalmente la risposta: ecco chi canta la canzone del Cornetto Algida di quest’estate. Dopo svariate indiscrezioni, mai confermate, alla fine si è scoperto che i rumor erano corretti. Il brano scelto è stato Disco paradise, che vede una collaborazione tra Fedez, Annalisa e gli Articolo 31. Un ritorno per i due rap, stavolta affiancati da Dj JAD, dopo la reunion, e dalla lanciatissima cantante di Mon Amour. I due comunisti col Rolex erano stati scelti per la campagna di lancio del 2016, quando trionfarono su tutto e tutti con la loro Vorrei ma non posto. A tutto millennial per Cornetto Algida 2023, che non ha forse ottenuto lo stesso impatto con Sangiovanni e Ariete nel 2022 e 2021. Ad affiancare il gruppo già citato nella scrittura di Disco Paradise sono alcuni nomi ben noti del mondo musicale, Paolo Antonacci, Davide Simonetta e Wlady. Neanche a dirlo, Disco paradise vuole sottolineare l’importanza della spensieratezza estiva, che non riguarda soltanto i giovanissimi, anzi. Riuscire a staccare la spina e godere del momento può davvero regalare sorprese magnifiche. È un consiglio ad aprirsi al mondo e agli altri, lanciandosi in nuove avventure, anche amorose, che spesso regalano qualcosa in grado di durare ben oltre la fase del gran caldo.

Canzone pubblicità Cornetto Algida 2023

Tutti alla ricerca di un colpevole

Quest’anno hanno deciso che toccava a me

Andarmene, ad Hammamet

E passi i pomeriggi così così

Tu sfili sulla spiaggia come Gigi Hadid

Vuoi vincere, stra vincere

Se penso al mio futuro vado in panico

L’ansia fa su e giù tipo yo-yo

Come tutti gli italiano all’estero

L’anno prossimo non voterò

Alza il finestrino che stoniamo Battisti

Mi ritorni in mente

Uo oh oh oh oh

Le telefonate ore ad aspettare

Poi mi dà occupato perché chiami anche tu

Bolle di sapone sotto il tuo balcone

E mi piace tanto tanto quando mi annoio

E tu mi fai

La Disco Paradise

Stasera che mi fai

La Disco Paradise, Paradise

È disco Paradise super bad

Due Mai tai faccio la pole dance

E dopo in hotel l’Oktoberfest

Con il degrado come special guest

All’entrata non ci sono guardie

Puoi entrare pure senza scarpe

In privato come un volo charter

In ciabatte fai sto red carpet

Se penso al mio futuro vado in panico

L’ansia fa su e giù tipo yo-yo

Come tutti gli italiani all’estero

L’anno prossimo non voterò

Alza il finestrino che stoniamo Battisti

Mi ritorni in mente

Uo oh oh oh oh

Le telefonate, ore ad aspettare

Poi mi dà occupato perché chiami anche tu

Bolle di sapone sotto il tuo balcone

E mi piace tanto tanto quando mi annoio

E tu mi fai

La Disco Paradise

Stasera che mi fai

La Disco Paradise, Paradise

Il miliardario c’ha la barca ma anche quattro bypass

Qui trovi solo il mio gelato “Girls just want to have fun”

Non ho cultura

La mia gente non sa chi è Neruda ah

Però sapore di sale

Uo oh oh oh oh

Le telefonate, ore ad aspettare

Poi mi dà occupato perché chiami anche tu

Bolle di sapone sotto il tuo balcone

E mi piace tanto tanto quando mi annoio

E tu mi fai

La Disco Paradise

Stasera che mi fai

La Disco Paradise, Paradise