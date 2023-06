Scaletta concerto Tiziano Ferro 2023

Tiziano Ferro sarà protagonista di un tour negli stadi questa estate: gli indizi della scaletta su Instagram

Uno dei grandi appuntamenti dell’estate sarà quello con il tour di Tiziano Ferro negli stadi, in partenza il 7 giugno con la data zero di Lignano e pronto ad andare in scena per tutta l’estate. Un grande viaggio nella musica del cantante di Non me lo so spiegare, che dopo l’esordio andrà in scena prima a Torino, poi per ben tre volte a Milano, prima di approdare a Firenze e quindi a Roma, per due grandissime date molto attese. Dopo la Capitale, il tour 2023 di Tiziano Ferro prosegue con i concerti a Napoli, Bari, Messina, Ancona, Bologna fino al gran finale di Padova. Sul proprio profilo Instagram, il cantante di Latina ha anche anticipato la scaletta dei suoi concerti di questa estate, con grandissima sorpresa dei fan, colpiti da questa insolita scelta. Si tratta di una lista ricchissima, che conta più di 30 canzoni, tra le più rappresentative della carriera dell’artista. Alcuni cambiamenti potrebbero esserci nell’ordine di uscita delle canzoni, che qui abbiamo riportato secondo l’ordine con cui sono presentate nel post, ma il cantante ha illustrato solo i titoli, senza chiarire l’ordine, per cui questo potrebbe cambiare. Inoltre, tra i commenti la voce di Ti scatterò una foto ha anche aggiunti altri titoli, decisamente iconici, che non erano contenuti nel post, come Rosso relativo, Il sole esiste per tutti e Lo stadio, che quindi sicuramente ci saranno. Di seguito, dunque, le canzoni che fanno parte della scaletta del tour 2023 di Tiziano Ferro:

La differenza tra me e te

Il conforto

Destinazione mare

Incanto

E fuori è buio

La prima festa del papà

E Raffaella è mia

Il regalo più grande

Per dirti ciao!

L’ultimo notte al mondo

Ti voglio bene

Amici per errore

Addio mio amore

La fine

Ed ero contentissimo

La vita splendida

Potremmo ritornare

Indietro

Buona (cattiva) sorte

Xdono

Imbranato

Ti scatterò una foto

Accetto miracoli

L’amore è una cosa semplice

Sere nere

Alla mia età

Il mondo è nostro

Hai delle isole negli occhi

Balla per me

Non me lo so spiegare

Rosso relativo

Il sole esiste per tutti

Lo stadio

Prezzi biglietti concerto Tiziano Ferro 2023

Sono disponibili tramite il circuito di Ticketone i biglietti dei concerti estivi di Tiziano Ferro. Non ci sono ancora date sold out, ma alcuni eventi, come quelli di Roma o alcuni di Milano, sono dei recuperi di date precedenti non andate in scena, per cui molta disponibilità di biglietti c’è anche su fansale, il canale di rivendita di Ticketone. Per ciò che riguarda i prezzi, si parte da un minimo di poco più di 40 euro per i concerti di Milano, Messina, Bari, Ancona e Roma, mentre per i concerti a Lignano, Torino, Firenze, Napoli, Bologna e Padova il prezzo minimo dei biglietti sta intorno ai 50 euro. Questi sono i prezzi per i tagliandi con la visibilità peggiore, ma migliorando il posto selezionato i costi chiaramente si alzano, fino ad arrivare alle cifre a tre zeri dei vip pack, che garantiscono un’esperienza assolutamente straordinaria per le date di Milano.