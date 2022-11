Tiziano Ferro marito Victor Allen chi è e cosa fa nella vita

Victor Allen n anni è il marito di Tiziano Ferro. Si sono conosciuti in un modo particolarmente romantico. Cosa fa oggi l’americano.

Tiziano Ferro e Victor Allen sono sposati dal 2019. Una splendida famiglia che all’inizio del 2022 ha accolto in casa i loro due figli, Margherita e Andres, giunti all’età di 9 e 4 mesi. Tredici anni di differenza nella coppia, con il cantante italiano che ha 42 anni e la sua metà ne ha compiuti 55. Non sentono però il peso di questa distanza anagrafica e sono più che mai felici. Con lui Tiziano ha trovato il sorriso, dopo anni di lotte contro la depressione. Una nuova vita a Los Angeles, dove Victor Allen è nato e cresciuto. Il percorso lavorativo del marito del cantante non lo ha mai visto entrare nel mondo della musica. Per una parte della sua carriera ha però messo piede in quello dello spettacolo, in qualche modo, avendo collaborato con la Warner Bros. Rimasto negli studios per ben 14 anni, ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente del settore marketing. Victor Allen si è poi dedicato ad altro, lanciando un’agenzia di consulenza, la Levine Partners. Non è mai stato un personaggio legato al gossip, almeno fino al matrimonio con Tiziano Ferro, che ha acceso un grande interesse del pubblico italiano e non solo nei suoi riguardi. La coppia è molto riservata, ma qualche curiosità su Victor Allen è infine spuntata. Sappiamo che si è laureato presso l’Università Politecnica della California, San Luis Obispo, che è legatissimo allo Stato in cui è nato ma che, al tempo stesso, starebbe considerando l’idea di acquistare casa a Latina. Adora l’Italia il marito di Tiziano Ferro per le sue bellezze e il clima. Da californiano, infatti, non può che godere a pieno di sole e mare. Ha inoltre un ottimo rapporto con i genitori del cantante di Perdoni, con i quali ha festeggiato il Natale nel 2019 (anno delle nozze) proprio a Latina.

Tiziano Ferro Victor Allen come si sono conosciuti

Warner Bros ha avuto un ruolo importante nel primo incontro tra Tiziano Ferro e Victor Allen. Faccia a faccia per puro caso nel 2016 all’interno degli studi, dove il cantautore si era recato per girare il videoclip di Valore Assoluto, uno dei suoi singoli. Un anno importante, quello dell’addio all’Europa per volare negli USA, cambiare vita e, come annunciato a Vanity Fair, diventare padre anche da solo. Un colpo di fulmine tra il cantante e il futuro marito per una relazione che hanno voluto proteggere a ogni costo. Il 2019, dopo anno di silenzio, Tiziano Ferro ha reso pubblica questa parte della sua vita privata, sposando Victor Allen il 13 luglio a Sabaudia. Vi era però già stata una cerimonia negli USA il 25 giugno. Le nozze dopo tre anni d’amore, con festeggiamento all’interno di una splendida villa. La proposta di matrimonio da parte di Victor è giunta con una scritta su una tazza di caffè. Quando Tiziano Ferro ha alzato gli occhi da quel messaggio, dirigendoli verso il futuro marito, lo ha trovato in ginocchio e con un anello tra le mani. Ha raccontato d’aver pianto per venti minuti, senza riuscire a dire una sola parola.