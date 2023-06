Il Volo Tutti per uno Arena di Verona ospiti scaletta 3 giugno

Gli ospiti e la scaletta delle canzoni dello spettacolo de Il Volo Tutti per uno all’Arena di Verona, trasmesso in prima serata su Canale 5

Dopo il fortunato appuntamento della scorsa settimana, Gianluca Ignobile, Piero Barone e Ignazio Boschetto, i tre membri del Volo, tornano in prima serata su Canale 5 per un’altra grande notte di musica ed emozioni stasera sabato 3 giugno. In scena va Tutti per uno, il concerto evento che i tre tenori hanno tenuto nella prestigiosa location dell’Arena di Verona il 1 e 3 maggio, che vede esibirsi al fianco dei tre amatissimi cantanti anche altri grandi ospiti della musica italiana. Si parte da una delle voci più autorevoli e amate della musica italiana, ovvero quella di Antonello Venditti, col grande cantautore romano pronto ad accompagnare i tre tenori sul palco dell’Arena di Verona. Il concerto di stasera vedrà poi la partecipazione anche di due grandissimi voci femminili, come quelle di Fiorella Mannoia e Orietta Berti, ma ovviamente la lista degli ospiti non finisce qui. Non solo musica questa sera all’Arena di Verona, perché ad accompagnare Il Volo ci saranno, come accaduto nella puntata di sabato scorso, anche protagonisti di altre sfere del mondo dello spettacolo, come l’amatissimo attore romano Edoardo Leo, protagonista di tanti film amatissimi come la trilogia di Smetto quando voglio. Tornando alla musica, insieme al Volo stasera 3 giugno ci sarà spazio per una delle principali voci della scena musicale del momento, ovvero Madame, reduce da una prima metà di anno incredibile, tra l’esperienza a Sanremo e la pubblicazione del suo secondo album. Andando avanti nella lista degli ospiti di Tutti per uno all’Arena di Verona troviamo Mario Biondi, la grande voce del soul italiano, poi il grande pianista jazz Danilo Rea e infine, a chiudere la rassegna di ospiti di stasera 3 giugno del Volo c’è Aida Garifulina, soprano russo che ha cantato durante la cerimonia d’apertura dei Mondiali del 2018.

Il Volo Tutti per uno Arena di Verona scaletta 3 giugno

Durante la messa in onda del concerto di questa sera su Canale 5 vedremo i migliori momenti dei due concerti del Volo registrati a maggio all’Arena di Verona. Stando a quanto può essere raccolto dalle testimonianze di chi è stato tra il pubblico in quelle occasioni, i tre tenori saranno protagonisti di esibizioni speciali insieme ai vari ospiti che si alterneranno sul palco. Con Antonello Venditti, ad esempio, i tre ragazzi dovrebbero esibirsi in un medley di alcuni dei principali successi del cantante romano, dalla dolcissima Ricordati di me a Che fantastica storia è la vita, passando per altri due brani iconici della voce capitolina come Amici mai e Alta marea. Con Fiorella Mannoia, invece, Il Volo dovrebbe andare in scena col brano Una ragione di più di Ornella Vanoni, con l’accompagnamento di Danilo Rea al piano. Al fianco di Orietta Berti, invece, Il Volo dovrebbe dare voce alla canzone Quando l’amore diventa poesia di Massimo Ranieri. Non finiscono qui le grandi cover della serata, perché con Madame i tre protagonisti del concerto porteranno in scena la mitica Geordie di Fabrizio De Andre e poi ci sarà spazio per l’esecuzione di E poi con Danilo Rea. La scaletta delle esibizioni degli ospiti prosegue con You make me feel like a natural woman e Miserere in collaborazione con Mario Biondi e con Angel insieme ad Aida Garifulina. Ovviamente, oltre alle esibizioni al fianco degli ospiti, Il Volo porterà in scena anche i grandi successi della carriera del gruppo, da Grande amore a Un amore così grande e così via.