L’ Amica Geniale 4 quando va in onda

Sono cominciate le riprede de L’amica geniale 4. Ma dunque quando andrà in onda la quarta stagione di una delle serie tv più amate?

Due amiche cresciute insieme in un quartiere periferico di Napoli. La vita finisce per dividerle e per separarle. con le due che non si rivedono più. Ma alla fine è l’amicizia a trionfare, tanto da farle ritrovare anche da adulte. Questa è la trama e il succo della storia de L’amica Geniale, la serie tv Rai che ha segnato e caratterizzato in particolar modo gli anni 2000. Non a caso, nelle sue prime tre stagioni, ha conquistato milioni di telespettatori. I premi e i riconoscimenti sono stati tantissimi, tanto che la tv di Stato ha deciso di riproporla in replica su Rai Tre proprio in queste settimane.

Ed ecco che la domanda che tutti si fanno non può che essere solo e soltanto una: quando andrà in onda la quarta stagione? Le riprese sono in realtà già iniziate da un po’ di tempo per quello che sembra dover essere l’ultimo capitolo della saga ideata e scritta da Elena Ferrante. Secondo indiscrezioni e rumors, il telefilm dovrebbe iniziare a esser trasmesso e ripartire nel 2024. Si tratterà di otto episodi, per un totale dunque di quattro serate. Insomma, i fan e i telespettatori non possono che iniziare a far partire il conto alla rovescia per l’arrivo del primo episodio.

L’Amica Geniale 4 cast

Ma chi farà parte del cast de L’amica geniale 4? Le due attrici principali saranno Irene Maiorino e Alba Rohrwacher. Infatti saranno loro due a vestire e a indossare i panni di Lila e Lenù, ossia le due protagoniste fin dalla prima stagione della serie tv. Nessuna sorpresa per quel che riguarda la Rohrwacher, che sarà Lenù e che è sempre stata la voce narrante fin dal primo episodio e che per di più è apparsa nell’ultima scena della terza stagione. La Maiorino sarà invece Lila. L’attrice ha recitato e avuto ruoli importanti in tante altre serie tv molto note e conosciute, tra le quali possono essere ricordate 1994 La serie, Gomorra 2, I Bastardi di Pizzofalcone e Commissario Ricciardi. Per quel che riguarda invece Nino Sarratore sarà interpretato da Fabrizio Gifuni.

Ma che cosa succederà nella quarta serie? Le vicende si faranno via via sempre più intricate e complesse. Dopo aver passato due settimane in Francia con Nino, Elena scopre tutta la verità, che è quella che non avrebbe mai pensato, immaginato e aspettato. Infatti l’uomo non ha davvero lasciato la moglie come le aveva detto e promesso. Nonostante tutto ciò però rimarrà incinta di lui, mentre Lila resterà incinta di Enzo. Le due amiche si troveranno dunque a condividere ancora una volta le stesse esperienze, le stesse difficoltà, le stesse emozioni e le stesse preoccupazioni, tanto che partoriranno due bambine a soltanto tre settimane di distanza. Elena poi si trasferirà nell’appartamento sopra quello di Lila, con le due più unite che mai. I colpi di scena si susseguiranno, fino alla scomparsa di Lila. Insomma, non resta che attendere l’arrivo del 2024 e la prima puntata.