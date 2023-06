La Promessa Megan Montaner: sorpresa su Pepa la strana somiglianza

La Promessa cast con Megan Montaner è il giallo del momento: l’attrice di Pepa ricorda la protagonista Jana

La Promessa è la nuova serie tv che è sbarcata su Mediaset da lunedì 29 maggio e che sta già riscuotendo in questi giorni un discreto successo in termini di riscontri e di ascolti televisivi. La soap opera spagnola, com’è noto, ha preso il posto su Canale 5 di Uomini e Donne, storico programma ideato e condotto da Maria De Filippi e che ha da sempre occupato la fascia pomeridiana. La storia che viene raccontata è ambientata gli inizi del XX secolo spagnolo ed è stata girata nei maestosi paesaggi della regione iberica meridionale. La protagonista è Jana, una giovane e bella domestica che lavora per il ricco conte di Luján in declino. La ragazza in realtà vuole sapere tutta la verità sull’omicidio di sua madre e sulla scomparsa del fratello. Tuttavia c’è un elemento che scardina tutti i suoi piani, ossia i suoi sentimenti per Manuel, figlio del conte di Luján.

Ma è proprio nella protagonista e nella trama che è nata una certa curiosità che si è sviluppata in particolar modo sui social network. Infatti i telespettatori hanno notato una strana somiglianza tra Jana e Pepa, che era invece la protagonista principale de Il Segreto, altra soap opera che è andata in onda su Canale 5, ottenendo, anche in questo caso, un enorme successo in termine di dati Auditel. A interpretare il ruolo principale nell’altro serial spagnolo è stata Megan Montaner, da molti ormai identificata e riconosciuta come Pepa Baines. In realtà però si tratta solo di una mera suggestione di chi magari trova dei legami tra i due telefilm. Infatti a recitare in La Promessa è Ana Garces, anche lei attrice spagnola, molto famosa in terra iberica, ma esteticamente e fisicamente del tutto diversa da Megan Montaner.

La Promessa torna Pepa

Per quel che riguarda gli elementi e i punti in comune nelle vicende narrate, non vi è alcun dubbio che vi siano molteplici punti di contatto, che chi ha seguito Il Segreto e ha iniziato a guardare in queste primissime puntate La Promessa non può non aver notato e scorto, prestando una certa attenzione. Un esempio può essere sicuramente la scena iniziale, dove la mamma di Jana affida il suo figlio piccolo a sua sorella. In molti hanno trovato una somiglianza di quando Pepa ha partorito Martin. Inoltre non può non essere sottolineato il fatto che la stessa Jana, prima che la mamma morisse, le ha promesso di ritrovare il fratello. Inoltre come Pepa si innamora da levatrice del ricco figlio del padrone Tristan così Jana de La Promessa si innamora di Manuel, figlio del conte. E qui ci sono delle similitudini con tutti i segreti che hanno caratterizzato l’antecedente serie tv spagnola.

Insomma, qualche affinità e analogia si può trovare. E certamente, con il passare delle puntate, il numero di queste è inevitabilmente destinato ad aumentare. Però va detto che Pepa, o meglio Megan Montaner, non fa assolutamente parte del cast di attori de La Promessa. Si è trattato soltanto di una mera e semplice suggestione, dettata e creata magari da un simile evolversi e svilupparsi quantomeno iniziale della storia. Addirittura c’è chi invece pensa che La Promessa fosse un prequel o uno spin off de Il Segreto dove finalmente scoprire che fine ha fatto Pepa anche perché sulla levatrice non si sono più avute notizie nonostante sia stato mandato in onda l’episodio finale che non fa luce sul destino della protagonista.