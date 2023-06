Sissi 3 quando esce: la data

Sissi 3 quando esce in Italia: confermata la terza stagione, forse l’ultima. La trama e quando arriveranno le nuove puntate

La storia della principessa Sissi, o per meglio dire dell’imperatrice, è stata raccontata svariate volte in televisione e al cinema. Ciò che però la fiction Sissi tenta di fare, con grande successo, è una dettagliata riproposizione storica e sentimentale, in parte romanzata, con grande dispendio economico per la ricostruzione di location e abiti. Si tratta di un progetto ambizioso, che ha ottenuto subito un grande riscontro di pubblico in Europa. Si tratta di una produzione tedesca, che ha in media raccolto 3 milioni di spettatori nel 2021, quando la prima stagione ha esordito. In seguito è arrivata anche in Italia, e non solo, dov’è stata accolta con grande clamore. I fan hanno subito chiesto una seconda stagione, che in realtà la produzione aveva già confermato, ancor prima di scoprire l’esito della prima in termini di audience. Grande fiducia, dunque, ma in parte queste aspettative così alte sono state un po’ deluse. Nel 2022 gli ascolti di Sissi sono calati, passando da tre a due milioni di media, in Germania quanto in Italia. La produzione ha così iniziato a interrogarsi sulla fattibilità del progetto. Sissi non è una fiction dal costo ridotto, tutt’altro, quindi investire senza un reale margine sarebbe rischioso. A ciò si sono aggiunti alcuni ostacoli interni al gruppo di lavoro. Pare infatti che ci sia stato un duro faccia a faccia tra la produzione e il regista della serie. Inutile dire che i fan sono rimasti cocentemente bruciati dalla notizia, temendo una cancellazione che a un certo punto sembrava a un passo. Tutto è cambiato però di colpo, precisamente il 14 aprile 2023. Ecco che Jannik Schuemann, attore tra i protagonisti di Sissi, interprete di Franz, ha pubblicato una fotografia che ha rincuorato tutti. Sissi 3 si farà, non ci sono dubbi. Lui si è limitato a pubblicare un numero, 3, posto di fianco alla foto della prima pagina del copione della terza stagione. Nessun indizio ulteriore, purtroppo, ma ora i fan sanno che la loro attesa sarà ripagata. Le riprese hanno avuto inizio proprio ad aprile, il che potrebbe portare a un certo ritardo della messa in onda rispetto al passato. Per intenderci, in Germania non arriverà a dicembre 2023, ma probabilmente nei primi mesi del 2024. Considerando i necessari accordi e gli incastri di programmazione, in Italia Sissi 3 arriverà nell’estate 2024, probabilmente.

Sissi 3 trama

Sissi 3 si farà, è ufficiale, e i fan italiani possono aspettarsi i primi trailer doppiati verso maggio 2024, probabilmente. Quella che ci attende sarà una stagione molto complessa e piena di drammi. La trama, infatti, dovrebbe coprire la parte finale della vita di Sissi. Diamo per scontato che, dopo i problemi della produzione, questa sarà l’ultima stagione, anche se al momento non ci sono conferme in merito. Si dovrebbe quindi mostrare il dramma del rapporto ormai logoro con Francesco Giuseppe, la depressione per i lutti subiti, i presunti tradimenti nel corso dei suoi costanti e lunghi viaggi, fino a raggiungere l’apice della tragedia, mostrando come sia stata uccisa l’adorata imperatrice triste.