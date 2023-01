Sissi 3 si farà? Polemiche tra la produzione e il regista

Sissi 3 si farà? Cosa succede e quando potrebbe uscire la terza stagione della fiction con Dominique Devenport nei panni della principessa Sissi

Sissi 3 si farà? Questa la domanda che tutti i fan della fiction tedesca si stanno ponendo. Il 4 gennaio è andata in onda l’ultima puntata, composta dagli episodi 5 e 6 della seconda stagione. Trattandosi di una serie evento, sarebbe naturale produrre la terza stagione ma i ragionamenti dietro le quinte in televisione non sono sempre così chiari e lineari. Sissi è una fiction tedesca che racconta la storia della famosa principessa e imperatrice, moglie di Franz, ovvero Francesco Giuseppe d’Austria. Un enorme successo di pubblico e critica, che ha portato la serie TV in Italia, Francia, Belgio e non solo. I protagonisti Dominique Devenport e Jannik Shumann sono ormai famosi in tutt’Europa. Per questo viene naturale chiedersi se Sissi 3 ci sarà oppure no. Stando alle ultime notizie, però, la storia di Sissi e Franz non è ancora certa di avere una terza stagione. I fan sperano in nuovi episodi che porteranno avanti questo dramma storico e sentimentale ma occorre precisare come RTL, la rete privata che in Germania si occupa della distribuzione della serie TV, non abbia ancora diramato un comunicato ufficiale in merito. Tutto lascia pensare come gli sceneggiatori siano intenzionati a proseguire la storia fino alla drammatica morte di Sissi, uccisa da un anarchico nel 1898, a Ginevra.

Di materiale narrativo ce n’è, concludendo magari la fiction con una terza e ultima stagione fortemente drama. Il pubblico è di certo pronto a far sentire la propria presenza, dato il grande successo riscontrato fino a oggi. I diritti di trasmissione continueranno a essere richiesti dalle reti straniere, come Mediaset per l’Italia, quindi di ostacoli veri e propri non ve ne sono. Per quanto divenuta ormai ben nota, Dominique Devenport deve la propria fama a questo personaggio, il più importante della sua carriera. Non vorrà di certo abbandonarlo di colpo. Non pare quindi esserci all’orizzonte neanche un problema legato agli impegni della protagonista. Dalla Germania arrivano notizie poco confortanti riguardo al se ci sarà Sissi 3 e che parlano di un’aspra diatriba tra il team di lavoro della serie e la casa produttrice. Alcuni siti di informazione tedesca, infatti, hanno già potuto visionare diverse anticipazioni che riguardano la trama della terza stagione sulla Principessa che in Italia va in onda su Canale 5. Si parla addirittura di un nuovo amore passionale sul set che potrebbe rovinare ulteriormente i già fragili equilibri senza poi dimenticare la realtà storica sulla vita dell’imperatrice di Baviera. Il fatto che nonostante si sia già stesa qualche riga sul copione di Sissi 3 e che la rete non abbia ancora diramato un comunicato ufficiale, a giorni di distanza dalla conclusione di Sissi 2 in Germania (che è andato in onda prima rispetto all’Italia) viene interpretato come una tensione che si è creata tra chi vorrebbe fortemente che Sissi ci sarà e chi invece fa muro sul confermare se si farà o no.

Sissi 3 trama

La trama di Sissi 3 apre dunque a nuovi scenari riguardo la serie con Dominique Devenport. Con in sostanza un solo copione che porta dalla guerra in Ungheria alla morte della principessa, si potrebbe addirittura mettere a punto più stagioni e non fermarsi alla trilogia come invece i film evento ci hanno abituato in questi anni. Nulla esclude, quindi, che Sissi 3 possa anche non essere l’ultima stagione. La seconda, infatti, termina con l’incoronazione di Franz. Siamo nel 1867, il che offre ben 30 anni da esplorare agli sceneggiatori. Occorrerà decidere, quindi, se offrire al pubblico un arco narrativo conclusivo, magari partendo da un salto temporale, che veda Sissi diventare nuovamente mamma e, in preda alla depressione, affrontare gli ultimi anni di vita, con i viaggi come una forma di fuga da questa tristezza. In caso contrario, si andrà incontro a più stagioni nei prossimi anni. Nulla è stato ancora annunciato ma non paiono esserci dubbi realistici sull’uscita di Sissi 3, che potrebbe fare il proprio esordio in Germania e in Italia verso la fine del 2023 o l’inizio del 2024, ovvero un anno dopo la messa in onda degli ultimi episodi. In precedenza vi è stata infatti una pausa di 12 mesi tra una stagione e l’altra.