Sissi chi è l’amante della principessa: la vera storia del tradimento

Chi è l’amante di Sissi nella realtà è che interpreta il conte seconda stagione della serie TV. La storia vera dei tradimenti ai danni di Franz

Sono tanti gli intrighi relativi alla vita amorosa di Sissi con e senza Franz, è normale che venga da chiedere chi sia il suo amante e se nella realtà la Principessa abbia davvero consumato il tradimento ai danni di Francesco Giuseppe . Nella seconda stagione della serie TV con protagonista Dominique Devenport viene affrontato il tema in varie puntate. L’imperatrice di Baviera scopre il tradimento da parte di Franz e il rapporto tra i due subisce una crepa profonda. In seguito è proprio Sissi a trovare l’amore tra le braccia del suo amante. Guardiamo però alla storia vera della Principessa, o per meglio dire in questo caso alla leggenda. Non vi sono infatti conferme ufficiali in merito alla relazione extraconiugale di cui andremo a parlare. Molte fonti, però, sottolineano come Sissi e il conte Andrassy fossero amanti. Una lunga storia d’amore, la loro, ben più passionale e voluta di quella con Franz. Non dimentichiamo che Elisabetta conobbe il suo futuro marito a 15 anni e fu di fatto costretta a sposarlo, divenendo imperatrice a 17 anni.

Una vita costretta a corte che, insieme con i drammi dei suoi figli, la portarono a una profonda depressione. Questa era alleviata soltanto dai suoi viaggi, ripetuti, e si crede che durante queste pause dal palazzo e dal marito, Sissi si sia concessa all’amore di altri. Una sola storia d’amore, però, vera e propria. Per quanto in molti ritengano questa vicenda reale, meno accreditata è invece l’ipotesi che l’ultima nata di Sissi fosse in realtà figlia del conte Andrassy. Il racconto romanzato vorrebbe Maria Valeria figlia del suo vero amore, quello scelto e non imposto. Per tale ragione sarebbe stata la sua preferita, al punto da guadagnarsi un nomignolo a palazzo: “L’unica figlia”. A ciò si aggiunge il fatto che lei sia stata la sola alla quale Sissi abbia consentito di sposarsi per amore. La serie TV mostra Andrassy esattamente per ciò che era in realtà, ben noto capo di governo ungherese, primo ministro del Paese per quattro anni e, in seguito, ministro degli esteri dell’Austria-Ungheria per otto. Sposò la contessa Katinka Kendeffy, dalla quale ebbe due figli maschi e una femmina.

Sissi 2 chi è attore che fa l’amante

Sissi 2 dà molto spazio all’amante della Principessa il conte Andrassy, interpretato dall’attore Giovanni Funiati. Questi si è ritrovato impegnato sul set in una scena passionale con Dominique Devenport, che va ben oltre un semplice bacio. Se nella prima stagione vi era stato un particolare interesse per Franz, ovvero Jannik Shumann, stavolta i fan non hanno occhi che per Andrassy, ovvero Giovanni Funiati. Un nome che ci porta alla mente l’Italia, ovviamente, eppure l’attore non è nato dalle nostre parti. Le radici del Conte in Sissi la serie sono tutte nostrane, considerando come i suoi genitori siano italo-francesi.

È nato a Gottinga nel 1991, in Germania, rappresentando uno dei più apprezzati attori della scena televisiva tedesca. L’attore che interpreta l’amante di Sissi ha 31 anni e la sua carriera ha avuto inizio nel 2012, prendendo parte con un ruolo minore al film Love is all you need. Giovanni Funiati ha poi recitato in alcune fiction, tornando al cinema con L’ultima notte. Si è laureato in recitazione a Stoccarda, dedicandosi al teatro. Molto riservato, l’attore nel cast di Sissi 2 non offre informazioni sulla sua vita privata, con il profilo Instagram, seguito da circa 8mila follower, dedicato unicamente agli scatti di lavoro.