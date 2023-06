Un marito sospetto: vero assassino nella realtà che fine ha fatto

Un Marito Sospetto è un film di genere thriller del 2019, diretto da Christophe Lamotte, con Kad Merad e Laurence Arné, e ispirato a fatti realmente accaduti.

Il film tv francese Un Marito Sospetto, diretto da Christophe Lamotte con protagonisti Laurence Arné e Kad Merad, è un thriller che si ispira a fatti realmente accaduti: il 21 aprile 2011 la polizia trova il corpo di una donna, Agnès Dupont de Ligonnès, e dei suoi quattro figli – Arthur, Thomas, Anne e Benoit – sepolti sotto il patio del giardino della propria casa a Nantes, nella Francia settentrionale. Il caso diventa rapidamente noto come il massacro di Nantes, o anche come il caso Dupont de Ligonnès, dal nome della vittima e del principale sospettato: cioè Xavier Dupont de Ligonnès, marito e padre delle vittime, di cui si erano perse le tracce e che tutt’oggi risulta irrintracciabile.

C’è però un’altra fonte d’ispirazione per la vicenda narrata in Un Marito Sospetto, ed è il caso di John List, un uomo di 46 anni del New Jersey che nel 1971, devastato dalla perdita del lavoro, uccide la madre Alma, la moglie Helen e i figli Frederick e John Jr., dopodiché inscena un viaggio in North Carolina con tutta la famiglia e sparisce per circa 18 anni. Nel frattempo, John List si rifece una vita, assumendo una nuova identità e sposandosi con un’altra donna, fino a che nel 1989 non viene riconosciuto e arrestato: per lui arrivò la condanna a cinque ergastoli e infine la morte in carcere nel 2008.

Un marito sospetto trama e cast

Un Marito Sospetto è un film francese di genere thriller del 2019, prodotto da TF1 International e diretto da Christophe Lamotte. La trama vede come protagonista Alice, una donna che vive una tranquilla vita nella provincia francese assieme al merito Thomas, molto stimato nella comunità, e al figlio di 8 anni Romain. Ma tutto cambia quando attorno a Thomas iniziano a emergere strani sospetti: l’uomo sarebbe infatti Antoine Durieux-Jelosse, un individuo accusat di aver sterminato la sua intera famiglia e sparito ormai da 15 anni. Thomas, ovviamente, assicura di essere innocente e che si tratta solamente di un clamoroso equivoco, ma non è della stessa idea Sophie Lancelle, capo della polizia che da anni dà la caccia all’assassino, e che sembra quasi ossessionata da questa vicenda. Qual è la verità?

Il cast degli interpreti di Un Marito Sospetto vede Laurence Arnè interpretare Alice Kertez, mentre Kad Merad veste i panni di Thomas Kertez. Nel ruolo di Sophie Lancelle c’è Geraldine Pailhas, mentre Gaspard Pasquet è l’attore scelto per il personaggio di Romain Kertez. Nel cast di Un Marito Sospetto anche Aladin Reibel che interpreta Serge Vilmorin, Jean-Philippe Puymartin che veste i panni di Vicenzi e Julie Ann Roth che invece ha il ruolo di Virginie Pouermel. Questa la lista degli altri attori presenti nel film di produzione transalpina;

RAPHAEL QUENARD – Flavin

STEVE ACHIEPO – Mademba Bouyoute

ISA MERCURE – Signora Tyran

VINCENT BERGER – Robert Maillard

LUDMILA MIKHAILOVA – Sonia Gorinski

MOUSTAPHA ABOURACHID – Mehdi Kerzaoui

MARTINE COSTE – Caroline Folleron

LEONORE CONFINO – Giornalista

OLIOVIER FALIEZ – Jean Dupuis