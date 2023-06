New Amsterdam 5 quante puntate sono: trama e cast

Trama e cast di New Amsterdam 5: quante puntate per l’ultima stagione della serie TV medical su Canale 5

Il tema delle puntate di New Amsterdam non è mai stato qualcosa di fisso. La serie TV è molto amata ma non vanta di certo numeri paragonabili ad altri medical show. Il progetto era partito con grandi speranze nel 2018, accordando la produzione di 22 episodi, ridotti a 18 già nella seconda annata. Le cose sono andate peggiorando, soprattutto a causa della pandemia di Covid-19, che ha spinto cast e crew a restare meno tempo sul set, per la sicurezza di tutti, portando a casa appena 14 episodi. Superando a fatica questo blocco, spendendo molto di più a causa del comparto sicurezza, si è tornati alla grande con la quarta stagione. In seguito, però, New Amsterdam ha rischiato la cancellazione. Sappiamo bene come tantissime serie TV vengano chiuse ogni anno ma in questo caso è avvenuto il miracolo. L’affetto dei fan ha reso possibile una nuova messa in onda ma, come tutti sanno, New Amsterdam 5 sarà l’ultima stagione. È tempo di chiudere tutte le trame ancora in sospeso, a partire ovviamente da Goodwin e Sharpe, con quest’ultima che sarà però soltanto una guest star in questa quinta stagione di appena 13 puntate.

New Amsterdam 5 trama e cast

Il pubblico deve mettersi l’animo in pace e accettare il fatto che la tredicesima puntata di New Amsterdam 5 sarà l’ultima in assoluto. Ogni episodio, trasmesso su Canale 5 in prima serata il mercoledì sera, sarà poi disponibile in streaming su Mediaset Infinity, così da poter essere recuperato on demand. Lo sceneggiatore David Shulner ha spiegato come ci sia stata la piena intenzione di tornare all’energia della prima stagione. Data l’opportunità di poter concludere questa storia, i fan potranno star certi che tutte le trame avranno una degna conclusione, mirando a emozionare il pubblico. Sentimenti complessi anche per il cast, come spiega Ryan Eggold, interprete di Max Goodwin, che non riesce a credere al fatto che siano trascorsi già tanti anni. Emozionato di poter concludere nel migliore dei modi lo show, visto che non tutti hanno questa opportunità oggigiorno. Ha voluto ringraziare tutti, fan e compagni di viaggio, che non dimenticherà mai. Per quanto riguarda la trama di New Amsterdam 5, abbiamo le sinossi dei primi tre episodi, trasmessi mercoledì 7 giugno su Canale 5. Grande spazio verrà dato a Max, sofferente dopo l’addio di Sharpe, a un passo dal matrimonio. Bloom, Iggy e Reynolds sono al suo fianco. Proprio Bloom continua a chiedere agli amici un posto dove stare, preferendo non dormire a casa sua, dove c’è Leyla, in attesa del permesso di soggiorno. Quando però non ha più posto dove andare, si decide ad avere un confronto e scopre che Leyla ha una nuova fidanzata. Nella seconda puntata, invece, Max prova a proporre un programma di risparmio molto ardito, che consentirebbe di avere fondi per aiutare le persone che non possono permettersi le cur necessarie. Iggy intanto cerca di avere successo su un’app di dating, ma è alquanto maldestro, mentre Wilder tenterà di salvare la vita di uno sportivo, proponendogli però un’amputazione. Nella terza puntata vedremo Bloom provare a riavvicinarsi alla sorella Vanessa. L’ospedale sarà però in subbuglio a causa di un’esplosione avvenuta durante un matrimonio. Tutti i presenti sono feriti, alcuni in maniera molto grave. Lo sposo è a rischio vita, avendo un gruppo sanguigno molto raro ed è corsa contro il tempo per un donatore. Tutto il cast regolare di New Amsterdam torna nella quinta stagione, con Ryan Eggold come Max Goodwin, Janet Montgomery come Lauren Bloom, Tyler Labine nei panni di Iggy Frome, Jocko Sims come Floyd Reynolds, Alejandro Hernandez come Casey Acosta e Sandra Me Frank come Elizabeth Wilder. Come detto, infine, spazio anche alla dottoressa Sharpe, ovvero Freema Agyeman, che sarà però soltanto una guest star.