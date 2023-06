Anticipazioni New Amsterdam 5 prima puntata: Goodwin e le nozze

Cosa accadrà nella prima puntata di New Amsterdam 5: le anticipazioni del 7 giugno dopo l’addio di Sharpe al dottor Goodwin

New Amsterdam 5 arriva in Italia il 7 giugno 2023, proponendo i primi tre episodi, dal titolo Tutto è indefinito, Inganno perfetto e Un grande giorno. Nella prima puntata il dottor Goodwin tenta in qualche modo di riuscire a rimettersi in piedi dopo la rottura con la dottoressa Sharpe. Il tutto è avvenuto a un passo dal matrimonio, che avrebbe dovuto concludere con gioia la quarta stagione di New Amsterdam. In realtà, però, Sharpe non si è mai presentata, scegliendo di non salire sull’aereo e mentendo per tutto il tempo. I suoi amici provano quindi a stargli vicino per consolarlo. Lui continua a vivere nel passato, ripensando ai tanti momenti insieme, interrogandosi sulla possibilità d’aver perso qualche indizio cruciale. Bloom accetta Shinwari in casa sua, senza che lei sia presente, il che la spinge sul divano di alcuni colleghi. Vedremo Frome e Martin fare a turni per occuparsi dei loro bambini, mentre Wilder si occuperò di un bambino malato terminale, che ha un ultimo desiderio prima di morire. Vorrebbe tanto essere la star di un musical di Bollywood. Svariati i casi delicati, come quello di un gruppo di sex workers attaccate e ferite gravemente. Nel finale vedremo poi Karen Brantley dare a Goodwin una notizia positiva, ma solo in parte. L’ospedale ha ricevuto un’enorme donazione ma questa viene da una società che non rispecchia proprio gli ideali del New Amsterdam.

Anticipazioni New Amsterdam 5 stasera 7 giugno: Froome e l’app di incontri

Le anticipazioni della prima puntata di New Amsterdam 5 stasera 7 giugno vedono Frome registrare un video per un’app di incontri ma non ricevere alcun messaggio. Bloom solleva il problema di molti pazienti che non sono in grado di pagare per i trattamenti di cui hanno bisogno, così si rivolge a Goodwin per trovare una soluzione. Si fa venire un’idea potenzialmente salvifica, che permetterebbe all’ospedale di risparmiare molti soldi e reinvestirli per aiutare le persone più bisognose. Come al solito, non mancherà il drama, che avrà luogo intorno a un paziente molto speciale, una star del baseball che ha subito un grave infortunio al braccio. L’incidente è talmente serio da spingere a prendere in considerazione l’amputazione. Il paziente però si rifiuta e nasce così un conflitto tra Wilder e Frome. Nel terzo episodio di New Amsterdam 5, l’ultimo del 7 giugno, Goodwin inizia a imparare il linguaggio dei segni, così da poter comunicare meglio con Wilder. Di colpo però l’ospedale si fa affollato, facendo accedere gli invitati di una festa matrimoniale nell’E.R., in seguito a un’esplosione sospetta. I dottori sono tutti molto impegnati e ha inizio una corsa contro il tempo. Un paziente richiede una donazione ma ha un gruppo sanguigno molto raro. Ogni tentativo di ottenere quanto occorre per salvarlo fallisce, con Wilder, Goodwin e Meyer impegnati in una missione disperata per trovare un donatore. Nel frattempo Bloom e Reynolds individuano un oggetto conficcato nella schiena di uno degli invitati, mentre sua moglie tossisce sangue. Si andrà così a fondo alla vicenda dell’esplosione, mentre Frome curerà una paziente catatonica, molto giovane, che nasconde un enorme segreto.