Cosa accade negli ultimi quattro episodi? Come finisce New Amsterdam 4? Ecco il riassunto completo delle puntate finali.

Venerdì 15 luglio si conclude in prima serata su Canale 5 New Amsterdam 4. A distanza di due mesi dalla messa in onda del gran finale negli Stati Uniti, Mediaset propone ben quattro episodi in fila. Si tratta del 19, 20, 21 e 22, ed ecco i titoli: Il momento della verità, Rivoluzione, Castelli di sabbia e Io sarò il tuo rifugio. Per essere sicuri di non esservi persi nulla, ecco i riassunti completi.

New Amsterdam 4 come finisce episodio 19

Helen Sharpe riesce nuovamente a parlare. Riesce a pronunciare frasi complete e anche rendersi utile nell’assistenza di sua madre. Nel frattempo Max continua a portare avanti il suo piano per far licenziare Veronica. Quest’ultima aveva provato a fare lo stesso dopo aver incorporato la sua società di freelance. Il suo contratto è però blindato e si è scontrata contro un muro. Lui ha chiesto l’aiuto del sergente Todd. Non sono mai andati d’accordo ma vedono l’estromissione di Veronica come unica soluzione. Un leader pessimo interessato solo al profitto. Todd ha promesso di mostrare alcuni documenti messi insieme da Max al Dipartimento della Difesa.

In attesa di notizie, il lavoro procede come sempre e lui e Bloom devono occuparsi di due studenti delle elementari: Darby e Kaden. Dovevano farsi vaccinare dall’infermiera scolastica ma qualcosa è andato storto. La donna ha confuso le loro medicine. Le cose stanno però diversamente. La scuola non ha una vera infermiera da ormai tre anni e di queste iniezioni si occupa la segretaria, che non ha alcuna formazione. Tutta colpa dei dagli al bilancio. Max parla con il sovrintendente e scopre che sta facendo tutto il possibile. Ai piani alti continuano a tagliare il budget e lui prova a tenere con sé quanti più insegnanti possibile. La soluzione viene trovata in ospedale, dove i genitori potranno seguire corsi per diventare assistenti infermieristici e fare a turni a scuola. Max scopre da Todd che ai piani alti qualcuno ha bloccato tutto. Non ci sarà alcun caso federale. Veronica sembra in una botte di ferro.

New Amsterdam 4 come finisce episodio 20

Max, Laura e gli altri ricevono I loro badge e l’autorizzazione a lavorare nuovamente in ospedale. Non hanno però riottenuto le loro posizioni precedenti. Svariati i casi da fronteggiare, come quello di alcuni colleghi in ospedale con delle eruzioni cutanee. Pare il problema siano i guanti economici in dotazione. Iggy lavora virtualmente su un paziente, che esce raramente ma accetta di incontrarlo a una convention. I due hanno legato molto grazie ai videogiochi. Helen ha salvato la vita di un ragazzo, che ora è legato a un ventilatore. Una sentenza in tribunale ha però deciso che la spina dovrà essere staccata. L’idea che le viene è quella di organizzare un trasferimento al New Amsterdam.

I tagli di Veronica in ospedale sono disastrosi e Max prova ad aiutare tutti. È però deluso da tutto ciò e quasi ammette la sconfitta, mentre chiunque spera possa riprendersi l’ospedale in qualche modo. Iggy deve ammettere al giovane d’essere un dottore intenzionato ad aiutarlo. Ciò lo spinge a disconnettersi di colpo. Intanto a Londra la polizia blocca il trasferimento del bambino. I suoi genitori dovranno dirgli addio.

Walsh intanto è sommerso dalle responsabilità e dice a Laura che vorrebbe cederle il suo vecchio posto da responsabile capo del pronto soccorso. Il paziente online di Iggy si presenta e accetta il suo aiuto. Max chiama Helen e ammette la vittoria di Veronica. Il personale però va in sciopero e costringe Veronica a consegnare il suo badge.

New Amsterdam 4 come finisce episodio 21

In assenza di un direttore medico ad interim, sono Floyd e Lauren a occuparsi degli ambulatori e del pronto soccorso. Il New Amsterdam viene invaso da pazienti anziani, non ammessi in altre strutture. Lauren ne visita un bel po’ e scopre che vi è un’epidemia di gonorrea tra loro. Inizialmente sulla difensiva, svelano di far sesso senza protezione.

Helen intanto è alla ricerca del luogo ideale dove sposarsi. Restando in ambito personale, Martin regala a Iggy un maglione e gli dice d’essere felice di come le cose stiano andando tra loro. Un nuovo passo avanti anche per Lauren e Leyla, che si ritrovano a vivere di nuovo insieme, ma senza ostacolarsi stavolta.

Max interviene su un paziente, Vick, che prende numerose medicine dategli da differenti medici. È inoltre affetto da artrite reumatoide. Tutto ciò che vuole è risolvere il problema delle sue dita che si gonfiano, perché è un pianista di successo che ha suonato anche a Carnegie Hall. Max deve ragionarci a fondo ma alla fine trova una soluzione. Il paziente però muore per un aneurisma cerebrale. Se tra Lauren e Leyla le cose vanno davvero bene e le due finiscono col fare l’amore, per Iggy e Martin vi sono ostacoli. Quest’ultimo è il problema della coppia, secondo Iggy, che stavolta parla in maniera onesta. Helen chiama Max, in preda al panico, e gli dice che non è certa che lui voglia davvero sposarsi. Lui, in risposta, le dice che dovrebbero farlo il giorno dopo a New York, circondati dai loro amici.

New Amsterdam 4 come finisce ultima puntata

È tutto pronto nel giardino botanico per il matrimonio di Helen e Max. Il meteo però intralcia i loro piani, dal momento che la tempesta prevista per la Carolina cambia rotta: è diretta verso New York. Max prova a contattare la sua futura sposa ma non riceve risposta. Del suo volo non vi è traccia sull’app. Riesce a sentirla il giorno dopo: “Oggi è stato… non ho parole. Ti chiamerò il prima possibile”.

Bisogna trovare un luogo alternativo e Reynolds suggerisce il tetto dell’ospedale. Il giardino è ormai ridotto in condizioni indecenti, dato l’uragano. Max è felice dell’idea, perché quello è il luogo in cui si sono incontrati e innamorati. Mentre lui è in piedi, nel suo abito elegante, in attesa della sposa, riceve una telefonata da Helen. È ancora a Londra e, piangendo, gli dice che non può farlo.

Cos’è accaduto agli altri medici? Iggy e Martin sono in crisi. Il primo gli rinfaccia d’aver visto in lui qualcuno ferito da salvare. Martin gli dice che questo suo fare la vittima è distruttivo. Ecco che il primo coglie al volo la chance di mettersi alla prova, guidando la risposta d’emergenza dell’ospedale durante l’uragano. Tutto ciò che poteva andare storto, accade. Una crisi dopo l’altra, Iggy le fronteggia tutte, rischiando grosso e alla fine uscendone vincitore. Dice poi a Martin che il suo pensiero lo limitava: “Non posso essere chi voglio se resto con te”. Suo marito gli dice allora che dovrebbe lasciare la casa.

Lauren e Leyla lavorano insieme su un delicatissimo caso di una vittima del traffico sessuale. In seguito, però, Lauren prende una decisione sul loro futuro. Dice come il denaro abbia dato inizio a questa storia e macchia tutto ciò che tocca. Spiega a Leyla di prendere l’appartamento fino a quando non otterrà il visto. Le due, però, non vivranno insieme.