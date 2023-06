La ragazza e l’ufficiale storia vera: i protagonisti li conosci

La ragazza e l’ufficiale è una popolare serie turca in onda su Canale 5: scopriamo qual è la vera storia dietro la trama della nuova serie di Mediaset.

Dopo il grande successo della soap Terra Amara, Canale 5 punta ancora su una produzione turca. Debutta infatti questa sera, venerdì 9 giugno 2023, sulla rete ammiraglia di Mediaset una nuova serie che si prospetta come un possibile grande successo: La ragazza e l’ufficiale. Si tratta di un dramma sentimentale a sfondo storico, in cui il giovane ufficiale turco di Crimea Kurt Seyit si innamora di una ragazza russa, Sura Verjenskaya, contro il volere del padre che lo vorrebbe sposato a una donna turca. Seyit e Sura si sposano, ma vengono separati dalla Prima Guerra Mondiale, e quando lui torna a casa alla fine del conflitto si ritrova in mezzo alla rivoluzione russa, così la coppia decide di intraprendere un difficoltoso viaggio d’emigrazione a Istanbul, dove un altro impero si sta sgretolando. La ragazza e l’ufficiale, nella sua versione originale, conta in tutto 21 episodio da 100 minuti circa, divisi in due stagioni, la prima da 14 episodi e la seconda da 7. È però probabile che Mediaset intenda rimontare l’intera serie per adattarla alla sua programmazione, come già fatto appunto con la soap opera Terra amara. Un espediente che il pubblico italiano conosce bene considerando come negli ultimi anni sono state tante le serie estere che sono state riadattate per una migliore fruizione.

La ragazza e l’ufficiale: i protagonisti nella realtà

Anche in questo caso, come detto poco sopra, ci troviamo davanti a un’opera che affonda le proprie radici in uno scenario storico ben preciso. La ragazza e l’ufficiale infatti ha come sfondo l’inizio del Novecento, negli anni della Grande Guerra, un periodo davvero particolare per il popolo turco: il protagonista Seyit discende da un’importante famiglia turca di Crimea, un territorio che era stato a lungo parte dell’Impero Ottomano per poi venire conquistato dall’Impero Russo nel 1784. La ragazza e l’ufficiale segue dunque le vicende storiche della coppia protagonista tra la guerra e la dissoluzione dell’Impero Russo, con la rivoluzione del 1917 e la caduta dello Zar, che porterà alla nascita dell’Unione Sovietica. Allo stesso tempo, la sconfitta dell’Impero Ottomano nella Prima Guerra Mondiale avrà come conseguenza la dissoluzione dell’impero e la nascita della moderna Repubblica di Turchia.

Per certi versi, la vicenda dietro questa serie turca ricorda un po’ gli eventi narrati nel celebre romanzo russo Il dottor Zivago, scritto nel 1957 da Boris Pasternak. Ma La ragazza e l’ufficiale è in realtà ispirato ai romanzi Kurt Seyt & Shura, pubblicato nel 1992, e Kurt Seyt & Murka, pubblicato invece nel 1993, della scrittrice turca Nermin Bezmen. Si tratta però di fatti realmente accaduti, dato che l’autrice dei due romanzi è la nipote del protagonista Kurt Seyit: la vicenda le è stata raccontata da sua nonna Murvet, e da qui Nermin Bezmen ha ricostruito i fatti accaduti al suo antenato, rintracciando la sorella e la figlia di Sura e lavorando per quattro alla ricostruzione della storia della sua famiglia, poi trasposta nei romanzi.