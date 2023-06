Mara Venier lutto chi era Pierfrancesco Forleo: causa morte

Lutto per Mara Venier: è morto Pierfrancesco Forleo, genero della nota conduttrice tv della Rai. Spieghiamo chi era e quali sono state le cause della morte.

È stata comunicata poco fa la morte di Pierfrancesco Forleo, dirigente della Rai e genero di Mara Venier, in quanto marito di sua figlia Elisabetta Ferracini. Il decesso di Forleo è avvenuto quest’oggi, venerdì 9 giugno 2023, a Roma, dove viveva e lavorava, rivestendo il ruolo di direttore dei Diritti Sportivi preso la Rai. L’uomo è scomparso all’età di 62 anni, ma purtroppo la famiglia non ha ancora reso nota la causa della sua prematura morte.

Nato a Firenze nel 1962, Pierfrancesco Forleo era laureato in Economia e Commercio, e aveva lavorato inizialmente nella Direzione Pianificazione e Controllo dell’IRI. Era entrato in Rai già nel 1997, lavorando nella struttura di Reporting e Controllo Operativo nella Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, per poi passare al ruolo di Controller della divisione radiofonia dell’azienda pubblica italiana. Il marito della figlia di Mara Venier nel 2006 era diventato direttore degli Acquisti, e quattro anni dopo aveva iniziato a coordinare per la Rai il Codice degli Appalti Pubblici nei processi aziendali d’acquisto. Aveva assunto la direzione della Direzione Diritti Sportivi nel 2015, oltre a diventare membro dello Sports Rights Committee e della Sports Right Assembly dell’Uer.

La presidente della Rai Marinella Soldi e l’amministratore delegato Roberto Sergio hanno omaggiato Pierfrancesco Forleo con un comunicato stampa, ricordardone la figura di dopo il decesso. La causa della morte di Pierfrancesco Forleo non è stata resa nota, alcuni hanno dedotto le parole della suocera Mara Venier come se suo genere avesse avuto una malattia.

Mara Venier: Elisabetta Ferracini vita privata

Il legame tra Pierfrancesco Forleo e Mara Venier è dovuto alla figlia di quest’ultima, Elisabetta Ferracini, che è stata la moglie del dirigente Rai. Elisabetta Feracini è nata a Venezia nel 1968, figlia della conduttrice Mara Venier e dell’attore Francesco Ferracini, morto nel 2016. Cresciuta a Roma, ma lavorato come attrice ed è ricordata soprattutto per aver condotto lo show per ragazzi della Rai Solletico, per poi ritirarsi dalle scene all’inizio degli anni Duemila.

Elisabetta Ferracini ha avuto una relazione con l’avvocato Carlo Longari, da cui ha avuto suo figlio Giulio Longari, ma successivamente l’attrice e figlia di Mara Venier si è sposata con Pierfrancesco Forleo, anche se sul loro matrimonio ci sono pochissime informazioni. In generale, non si sa quasi nulla della vita privata di Forleo, morto quest’oggi a Roma all’età di 62 anni: il dirigente Rai è sempre stato noto esclusivamente per la sua vita professionale, la sua carriera in Rai, nella quale era molto stimato.

Numerosi i messaggi d’affetto per Elisabetta Ferracini e il cordoglio per la morte di suo marito. Tra i più toccanti, l’addio di Mara Venier a suo genero su Instagram. Un lutto arrivato a soli 62 anni, accaduto troppo in fretta, che non può essere metabolizzato. La conduttrice ha definito Pierfrancesco Forleo come un figlio, un dolore troppo forte da sopportare. Ha inoltre aggiunto che con la sua allegria e solarità divertiva sempre tutta la famiglia.