Scaletta Gazzelle Olimpico 2023

La scaletta del concerto di Gazzelle allo stadio Olimpico il 9 giugno 2023: l’annuncio social sulle canzoni presenti

L’attesa è ormai agli sgoccioli: il 9 giugno 2023 Gazzelle abbraccerà i suoi fan nella prestigiosa cornice dello stadio Olimpico di Roma nell’unica data estiva del tour del cantautore, pronto a vivere quella che si appresta a essere, almeno finora, la notte più importante della sua carriera musicale. Un mega concerto evento, in cui l’artista porterà sicuramente i brani del suo ultimo disco, Dentro, anticipato dai singoli Non lo dire a nessuno e Idem, ma anche tantissimi pezzi appartenente alla sua discografia e amati dai suoi fan. Per scaldare un po’ l’attesa, che nella Capitale è ormai bollente da giorni, sul proprio profilo Instagram lo stesso Gazzelle ha spoilerato alcune tracce che sicuramente saranno presenti in scaletta. La prima della lista è chiaramente quello che è stato il primo grande successo dell’artista e che ancora oggi rimane una delle sue canzoni iconiche: Non sei tu. A seguire, il cantante ha aggiunto altre tracce, da Destri e Una canzone che non so a successi dell’ultimo album come Flavio e Qualcosa che non va, aggiungendo che, oltre ai titoli menzionati, ci saranno molte altre canzoni a comporre la scaletta. Non c’è dubbio che troveranno ampio spazio i brani contenuti nel disco Dentro, così come non mancheranno tutti i più grandi successi della carriera di Gazzelle. Di seguito, in ordine sparso, le canzoni che sicuramente fanno parte della scaletta del concerto all’Olimpico, come annunciato dal cantante su Instagram:

Non sei tu

Quella te

Destri

Una canzone che non so

Punk

Scintille

Idem

Vita paranoia

Nero

Coprimi le spalle

NMRPM

Scusa

Sbatti

Flavio

Qualcosa che non va

Concerto Gazzelle Olimpico: ospiti

Subito dopo la storia con cui ha annunciato le canzoni che fanno parte della scaletta del concerto all’Olimpico, Gazzelle ha anche aggiunto che, nel corso della serata, ci saranno una serie di ospiti e chiaramente è partito immediatamente il totonome. I titoli anticipati dall’artista non forniscono alcun dettaglio in merito, anche perché non sono dei duetti, ma andando a vedere la discografia del romano è possibile immaginare chi possono essere gli ospiti presenti allo show. Probabile la presenza di due artisti provenienti proprio da Roma come Noyz Narcos e Fulminacci, presenti nell’album Dentro nei singoli Roma e Milioni. Tra i featuring della carriera di Gazzelle ci sono anche quelli realizzati con The Supreme e con Mara Sattei e, mentre la presenza del primo è più complessa visto il suo rapporto con i live, la seconda potrebbe sicuramente essere tra i papabili ospiti della serata, deliziando il pubblico con la hit Tuttecose. Nella lista dei possibili ospiti del concerto di Gazzelle figurano anche gli Zero Assoluto, che sono tornati da poco in scena con un favoloso concerto al Fabrique e che insieme all’artista capitolino hanno realizzato la canzone Fuori noi. Infine, meno probabile, ma comunque sognata da moltissimi fan, la presenza in scena di Marco Mengoni, che potrebbe ricambiare l’apparizione di Gazzelle al suo concerto all’Olimpico, quando insieme al vincitore del Festival di Sanremo ha cantato la canzone Il meno possibile, contenuta proprio nel disco della voce di Due vite.