Mara Sattei quando ha fatto Amici: com’era FOTO

Prima del successo, Mara Sattei è stata un’alunna della scuola di Amici: com’era la cantante quando ha preso parte al talent show

Con la sua intensa Duemilaminuti, Mara Sattei ha fatto il proprio esordio al Festival di Sanremo nella prima serata della kermesse, trovando la consacrazione di un percorso che l’ha vista impegnarsi per anni e anni, col sogno fisso di esprimersi con la sua musica. Mara Sattei, al secolo Sara Mattei, in effetti ci ha provato a lungo a farsi strada nel mondo della musica e c’è riuscita dopo diverse vicissitudini, tra un’esperienza all’estero a Londra, il connubio col fratello Thasup e il suo primo disco: Universo. L’impatto, però, col mondo della musica per Mara, che al tempo era semplicemente Sara, senza invertire le sue iniziali e crearsi il proprio nome d’arte, è avvenuto quasi dieci anni fa, tramite uno dei talent più importanti della nostra televisione: Amici. Sara Mattei aveva appena 18 anni quando nel 2013 ha fatto il suo ingresso ad Amici e al tempo è riuscita ad arrivare fino alla fase finale, non trovando però quella consacrazione che avrebbe trovato più tardi. La Sara Mattei di Amici era una giovanissima ragazza, già con le idee chiare perché al provino si è presentata ammettendo che il suo obiettivo nella vita era vivere cantando. Sara ad Amici aveva raccontato di aver ereditato la passione per la musica da sua madre, che canta in un coro gospel, e di aver iniziato a studiare canto sin dai 4 anni. Nella sua esperienza ad Amici Sara ha messo in mostra il suo grandissimo talento, ma complice forse anche la giovane età non è riuscita ad emergere dopo la fine del talent. Confrontando le foto del tempo e quelle di oggi, si vede come la cantante sia cresciuta e sia diventata una donna decisamente più consapevole del suo immenso talento, che ha finalmente coronato il suo sogno di vivere cantando.

Mara Sattei ad Amici: il percorso

Il percorso di Sara Mattei ad Amici 13 ha avuto iniziato nel novembre del 2013, quando ha avuto inizio la tredicesima edizione di Amici. Sara è entrata subito dall’inizio del programma, affermandosi come una delle allieve più apprezzate dal pubblico e strappando il pass per il serale proprio all’ultima curva, col semaforo verde ottenuto nell’ultima settimana. Così, dopo il lungo percorso nella fase giornaliera del programma, Sara è riuscita ad arrivare al serale, ma qui l’esperienza della cantante dura decisamente meno. Nella fase serale di Amici 13, Sara entra a far parte della squadra blu, ma dopo aver superato la prima puntata, viene eliminata nel corso della seconda puntata del serale, in seguito alla sconfitta della sua squadra contro la bianca nella prima partita della puntata. Così, Sara ha chiuso al quattordicesimo posto la sua esperienza ad Amici 13, pubblicando dopo la fine dell’avventura un EP di cover dal titolo Frammenti Acoustic covers N.1 . Sara, infatti, si era fatta notare proprio grazie alle sue cover pubblicate su Youtube e ha dato seguito a questa sua abilità, poi però ci sono voluti un po’ di anni per Sara per cambiare le proprie iniziali per trovare quel successo che ha inseguito a lungo e finalmente raggiunto.