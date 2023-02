Mara Sattei Sanremo 2023 chi è età: legame con Damiano dei Maneskin

Chi è Mara Sattei esordiente a Sanremo 2023: ha partecipato ad Amici e per lei la musica è una questione di famiglia

Sara Mattei, in arte Mara Sattei, è una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2023, al suo esordio sul palco dell’Ariston dopo un anno per lei ricco di soddisfazione. L’artista è nata a Fiumicino il 28 aprile del 1995 ed è la sorella di Davide Mattei, noto ai più come Thasup, o in precedenza Tha Supreme, uno dei rapper e producer più in voga nella scena musicale del momento. La musica è una vera e propria questione di famiglia per Mara, che in carriera ha collaborato moltissimo col fratellino, che ha firmato praticamente tutte le basi delle sue canzoni. La musica è sempre stata la grande passione di Mara, che da piccola se ne innamora grazie alla madre, e inizia presto a studiare canto e pianoforte. Quella di Mara Sattei non è la classica storia di un’ascesa fulminea, ma è una storia fatta di perseveranza e dedizione. Dopo anni di studio, di cover condivise su Youtube e di sogni nel cassetto, la grande occasione per Mara Sattei, allora ancora Sara Mattei, arriva nel 2013, quando a nemmeno vent’anni la ragazza inizia il suo percorso ad Amici, arrivando fino al serale, nella squadra blu di Miguel Bosè, ma senza riuscire a imporsi.

Quello che doveva essere un trampolino di lancio non funziona, Sara allora si sposta a Londra, dove vive come ragazza alla pari e accudisce una bambina di 7 anni, ma nel frattempo non abbandona la sua passione, continuando a studiare e scrivere musica. Così, nel 2019 Sara torna alla grande, col nuovo pseudonimo che consiste semplicemente nello scambiare la iniziali del suo nome e del suo cognome. Tra singoli di successo e collaborazioni importanti come quelle con Carl Brave e Gazzelle, il 2022 è l’anno della svolta per Mara Sattei, che pubblica il suo primo album, Universo, ed è la grande protagonista dell’estate al fianco di Fedez e Tananai, con la mega hit estiva La dolce vita. Dopo un 2022 da sogno, Mara Sattei apre il 2023 con l’esperienza sanremese, dove la cantante di Fiumicino è pronta a portare in scena la sua Duemilaminuti, canzone scritta con Damiano dei Maneskin e prodotta, naturalmente, dal fratello Thasup. A scrivere Duemila minuti canzone con cui l’artista ha fatto il suo esordio a Sanremo 2023 è stata scritta da Damiano David dei Maneskin. La stessa cantante ha parlato del suo rapporto con il leader della band parlando di un ottima amicizia.

Mara Sattei carriera da Amici a Sanremo 2023

Il nome di Sara Mattei, come detto, si affaccia sulla scena musicale nel 2013, con la partecipazione ad Amici e l’arrivo alla fase serale, che però dura poco per l’artista, eliminata al secondo appuntamento. L’esplosione di Mara Sattei è da ricondurre agli anni che vanno dal 2020 al 2022. Nel 2019 Mara torna a pubblicare canzoni, creando quel connubio con il fratello che avrebbe segnato in maniera indissolubile la carriera della cantante de La dolce vita. Arrivano, quindi, come detto le collaborazioni, in particolare i brani Spigoli e Tuttecose, realizzati insieme a Carl Brave e Gazzelle, successi enormi che fanno solo da preludio al successo arrivato a inizio 2022, quando Mara Sattei pubblica Universo, primo album della sua carriera che condensa in pieno la poetica e l’estetica della cantante e che contiene molte collaborazioni di successo, a partire da quella con Giorgia, anche lei protagonista sul palco dell’Ariston in questa edizione 2023 del Festival di Sanremo.