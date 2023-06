L’Amica Geniale chi è la voce narrante

In molti si chiedono chi sia la voce narrante de L’Amica Geniale, serie tv che va in onda da ormai un po’ di tempo sulla Rai

L’Amica Geniale è senza alcun dubbio una serie tv che, in questi anni, ha conquistato e tenuto incollato allo schermo milioni di telespettatori italiani. Il telefilm è stato trasmesso su Rai Uno e narra di un legame a dir poco speciale e unico che si crea e che unisce due amiche, che si conoscono fin da quando erano piccole: Elena Lenù Greco e Raffaella Lila Cerullo. Le due ragazze crescono nell’Italia degli anni Cinquanta e dell’immediato dopo guerra, più precisamente in un rione di Napoli. La serie non fa altro che ruotare attorno all’avvicendarsi degli eventi nella vita delle due protagoniste, dall’infanzia sino all’età adulta. E non mancano certo colpi di scena e sorprese.

In molti, fin dalla prima stagione, in realtà si sono chiesti chi sia la voce narrante. Nelle prime tre stagioni questo ruolo è stato affidato alla celebre attrice Alba Rohrwacher. Quest’ultima è stata scelta più precisamente per dare voce alla versione adulta di Lenù. La protagonista infatti, durante tutte le vicende e in tutti gli episodi, guarda costantemente e continuamente indietro nel tempo, ricordando alcuni eventi della sua vita, in particolar modo i più importanti e significativi. Vincitrice di due David di Donatello e altrettanti Nastro d’argento e Globo d’oro, l’attrice ha avuto con L’Amica Geniale una sorta di definitiva consacrazione, facendosi conoscere ancor di più dal grande pubblico. Per quel che riguarda la quarta stagione, non ci sono ancora anticipazioni su chi sarà ancora la voce narrante, visto che la Rohrwacher interpreterà Lenù, Va detto che, non solo per quest’aspetto, c’è davvero grandissima attesa. Per le puntate nuove di zecca, dove verranno riannodati tutti i fili della storia, occorrerà però attendere il 2024. Non può ovviamente essere escluso che, in questi mesi ed entro la fine dell’anno, sarà svelato qualche dettaglio e qualche elemento in più.

L’Amica Geniale regista chi è

Una novità importante che riguarda L’amica geniale 4 è senza alcun dubbio quella legata alla regia. Infatti quest’ultima stagione è stata diretta da Laura Bispuri. La donna è stata, tra i tanti lavori che ha condotto e guidato, la regista di Vergine giurata e Figlia mia. Tra l’altro una curiosità non da poco è quella che riguarda il suo rapporto e il suo legame professionalew con Alba Rohrwacher, che, per ricordare, è stata anche attrice protagonista di Pupille, cortometraggio per la regia della sorella Alice, candidato agli Oscar. Infatti le due collaborano e lavorano insieme da ormai moltissimi anni e si conoscono quasi alla perfezione. A dir la verità non è la prima volta che per questo telefilm made in Rai viene fatto registrate e si decide per un cambio al timone Infatti le prime due stagioni erano state dirette da Saverio Costanzo, che poi ha lasciato il testimone a Daniele Luchetti, che è stato il regista della terza stagione. E ora è stato il momento e la volta, come detto, della Bispuri.