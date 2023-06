Francesco Nuti chi era e causa morte: che malattia aveva

Francesco Nuti è morto dopo una lunga malattia all’età di 68 anni dopo l’incidente non si è mai più ripreso

A rendere nota la notizia della morte di Francesco Nuti è stata la figlia Ginevra, 23 anni. L’attore toscano si è spento a Roma all’età di 68 anni a causa di complicazioni dopo un brutto incidente domestico e alla malattia che lo ha colpito. Nato a Firenze il 17 maggio del 1955 ha avuto tra gli anni 70 e 80 un grande successo nel mondo del cinema: i suoi genitori non facevano parte del mondo dello spettacolo, suo padre Renzo era un barbiere toscano mentre sua madre, Anna Giglio, era di origini calabresi nata a Crotone ma trasferitasi da giovane in Toscana. In famiglia c’è anche un altro artista, suo fratello Giovanni, che oltre ad essere un medico è anche un musicista. Francesco Nuti ha trascorso la sua infanzia e adolescenza a Firenze anche se ha svolto gli studi superiori a Prato diplomandosi al liceo classico Tullio Buzzi. Per mantenersi agli studi, il futuro regista di Caruso Pascoski ha lavorato come operaio e di pari passo scriveva testi teatrali fondamentalmente di taglio comico. Negli anni 70 entra nel gruppo comico dei Giancattivi in cui sostituisce Antonio Catalano e affianca Alessandro Benvenuti e Athina Cenci. Il successo in tv arriva presto partecipando alla trasmissione Non Stop che ha lanciato tanti comici dell’epoca come Carlo Verdone e La Smorfia di Massimo Troisi. Al cinema il primo film di Francesco Nuti, in qualità di attore, è Ad ovest di Paperino, uno sprono per iniziare il suo percorso da solo infatti lascia i Giancattivi nel 1982 e diventa protagonista di pellicole come Madonna che silenzio che c’è stasera e Io, Chiara e lo scuro in cui interpreta Francesco Piccioli e per cui vince il David Di Donatello e il Nastro d’Argento. Debutta come regista con Casablanca Casablanca e successivamente si cimenta anche nella musica partecipando al Festival di Sanremo nel 1988 con Sarà per Te. Dopo un lungo periodo di assenza ritorna al cinema con Il signor Quindicipalle mentre il suo ultimo film è Concorso di colpa nel 2005.

Francesco Nuti causa morte

È in questi anni che si annidano le radici della causa della morte di Francesco Nuti: è colpito dalla malattia della depressione che gli causa dipendenza dall’alcool e lo porta a tentare il suicidio. Purtroppo l’anno seguente poco prima di tornare sul set ha un pesante incidente domestico, una brutta caduta che gli causa un ematoma cranico da cui non si riprenderà mai completamente. Si vocifera, ma non è mai stato ufficializzato, che sia caduto dalle scale della sua casa. Dopo quattro mesi di coma, Francesco Nuti viene curato in una clinica specializzata in Toscana ma restano i danni neurologici dovuti al trauma cranico. Torna a casa e la sua prima apparizione pubblica dopo l’incidente è nel 2010 a I Fatti Vostri, mentre la sua ultima apparizione è l’anno dopo da Barbara D’Urso nel programma di Canale 5 Stasera che sera con un enorme strascico di polemiche. I danni neurologici che aveva Francesco Nuti fino alla sua morte gli avevano impedito di parlare e di muoversi. Nel 2016 cade e viene ricoverato nuovamente: la figlia Ginevra deciderà che suo padre da Firenze debba trasferirsi a Roma per essere curato in una clinica specializzata, Villa Verde, dove morirà a causa delle conseguenze della caduta a 68 anni. Francesco Nuti lascia la sua unica figlia Ginevra e l’ex moglie Anna Maria Malpiero.