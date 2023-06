Flavia Franzoni chi era la moglie di Prodi: causa morte

Flavia Franzoni è deceduta quest’oggi. Era la moglie di Romano Prodi, ex Presidente del Consiglio. Scopriamo chi era e le cause della morte.

È morta all’improvviso nel pomeriggio di quest’oggi, martedì 13 giugno 2023, Flavia Franzoni, moglie dell’ex Presidente del Consiglio Romano Prodi. I due erano sposati dal 1969 e avevano due figli, Giorgio (nato nel 1971) e Antonio (nato nel 1974). I due si erano conosciuti negli anni Sessanta a Reggio Emilia, città di cui entrambi erano originari, ma si sono frequentati anche durante il periodo trascorso da entrambi all’Università di Bologna. All’epoca, Romano Prodi era già impegnato in politica nelle fila della Democrazia Cristiana (nel 1963 era stato, per un breve periodo, consigliere comunale a Reggio Emilia), ma soprattutto era l’assistente di Beniamino Andreatta alla cattedra di economia politica della facoltà di Scienze politiche. Flavia Franzoni, a quei tempi, era invece solo una studentesse di economia, ma in seguito sarebbe divenuta un’economista e docente universitaria molto stimata nel capoluogo emiliano.

Nata nel 1947, Flavia Franzoni aveva dunque 76 anni. Era stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale presso la facoltà di Scienze Politiche all’Università di Bologna, dedicando la sua carriera accademica in particolar modo al tema del welfare e del sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Aveva lavorato per 20 anni, fino al 1995, all’Istituto regionale per i servizi sociali dell’Emilia Romagna, di cui era stata anche direttrice. Non era mai stata impegnata in prima persona nella politica, ma aveva sempre sostenuto la carriera del marito, e nel 1996 aveva preso parte alla sua campagna elettorale con l’Ulivo, al termine della quale Romano Prodi venne eletto Presidente del Consiglio per la prima volta.

Il rapporto tra i due era molto stretto. Sposati nel 1969 in una cerimonia religiosa officiata dall’allora sacerdote, e oggi cardinale, Camillo Ruini, i due sono rimasti assieme per tutta la vita, partecipando spesso a eventi pubblici fianco a fianco. Nel 2005, la coppia aveva scritto assieme un lubro, intitolato Insieme, che racconta la vita e le esperienze di entrambi, intrecciate con il tessuto sociale da cui provengono. Il libro vinse quell’anno il premio speciale alla Capri-San Michele, la più importante rassegna culturale di ambito cattolico dedicata alla narrativa.

Moglie Prodi causa morte

Flavia Franzoni, conosciuta anche come Flavia Prodi per via del suo matrimonio con Romano Prodi, è morta oggi, martedì 13 giugno 2023, all’età di 76 anni, mentre si trovava in Umbria. A darne la notizia è stata una nota diffusa dell’ufficio stampa del marito, che ha comunicato “con grande dolore” a nome dell’ex Presidente del Consiglio, dei figli della coppia e di tutta la famiglia il decesso della donna e docente universitaria.

Una morte avvenuta, usando ancora le parole della nota ufficiale, “all’improvviso”. Flavia Franzoni, infatti, non soffrova nell’ultimo periodo di alcuna malattia particolare. Nel 2010, aveva subito un’operazione d’urgenza al cuore presso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna, ma l’operazione era perfettamente riuscita e la professoressa universitaria era stata subito dichiarat fuori pericolo. Al momento, non risulta ci siano collegamenti tra quell’evento e le cause della morte della moglie di Romano Prodi. Flavia Franzoni è morta a causa di un malore improvviso.