Veronica Lario oggi: compagno e dove vive

Cosa fa oggi Veronica Lario ex moglie di Silvio Berlusconi e dove vive la seconda moglie del Cavaliere

Veronica Lario è un nome di certo non sconosciuto al grande pubblico. Infatti si sta parlando di colei che è stata la seconda moglie di Silvio Berlusconi. I due si sono conosciuti nel 1980, quando la donna faceva l’attrice al Teatro Manzoni di Milano. Pare che il Cavaliere ne sia rimasto folgorato e che sia stata proprio lei la causa della fine del suo primo matrimonio, ossia quello con Carla Dall’Oglio. 20 gli anni di differenza tra i due, con il fatidico sì che è stato pronunciato il 15 dicembre 1990. Fedele Confalonieri, Gianni Letta e i coniugi Craxi sono stati i testimoni. Tre i figli avuti dalla coppia: : Barbara nel 1984, Eleonora nel 1986 e Luigi nel 1988.

Il loro rapporto però, soprattutto dal Duemila, non è stato tutto rose e fiori. Infatti le voci di una crisi si erano fatte via via sempre più insistenti. Il culmine è poi arrivato nel 2007, con una lettera a La Repubblica della Lario, che chiedeva al marito pubbliche scuse per alcune parole dette durante la cerimonia de I Telegatti. Scuse che sono arrivate, ma che non hanno evitato la separazione arrivata due anni dopo per le vicende del cosiddetto Ruby Gate. Tutto questo è stato il preambolo all’inevitabile divorzio, datato 2009, con le accuse di ciarpame senza pudore.

In molti si chiedono che cosa faccia oggi l’ex moglie del Cavaliere. Oggi Veronica Lario vive a Milano e spesso è stata in più di un’occasione fotografata con i figli e i nipotini, a cui è affezionatissima. La donna in realtà si è allontanata dalla luce dei riflettori e della ribalta, preferendo la privacy e la riservatezza. In molti si chiedono se abbia vissuto nuove storie d’amore e molti rumors parlavano di una frequentazione con il filosofo Cacciari, ma non è mai arrivata nessuna conferma in merito. Smentite prontamente anche le voci che vedevano in Alberto Orlandi il nuovo compagno di Veronica Lario dopo Silvio Berlusconi. L’uomo all’epoca era il capo della sicurezza e accompagnava l’ex moglie del Cavaliere in ogni suo spostamento.

Veronica Lario quanto prendeva

Una vicenda importante però è stata la battaglia legale con Silvio Berlusconi. Il tutto è iniziato nel dicembre 2012 quando è arrivata la sentenza di separazione non consensuale. Questa ha fissato in 3 milioni di euro l’assegno mensile di mantenimento che il Cavaliere doveva versare a Veronica Lario. L’anno dopo, con la sentenza ufficiale del divorzio, è stato abbassato a 1,4 milioni cifra che doveva prendere l’ex moglie. In sede di ricorso è stata però data ragione a Berlusconi che ha visto quindi riconoscersi il diritto di non versare più quella cifra a Veronica Lario che per di più era tenuta a restituire circa 60 milioni di euro all’ex coniuge. Una decisione che è stata poi confermata dalla Suprema Corte.

Nel 2020 c’è stata la conclusione, che ha, in un certo senso, risolto tutte le pendenze. Dal canto suo il leader di Forza Italia ha rinunciato a chiedere circa 46 milioni di euro che l’ex moglie gli avrebbe dovuto. E anche Veronica Lario ha scelto di non chiedere 18 milioni. Alla fine l’ex premier è stato obbligato a riconoscere una somma una tantum all’ex moglie che ha poi anche contribuito a pagare le spese legali dell’intero procedimento.