Veronica Lario che lavoro fa oggi: cavalli e intelligenza artificale

Veronica Lario dopo la separazione da Silvio Berlusconi si è dedicata al lavoro, prima l’equitazione poi l’intuizione di investire sull’intelligenza artificiale

Veronica Lario oggi è una donna in carriera e a Maria Latella ha rilasciato la prima intervista in tv dopo la separazione dal compianto Silvio Berlusconi. L’occasione è stata proprio quella di parlare del suo particolare lavoro attuale che fonda le sue radici nell’intelligenza artificiale. Inizialmente però la ex moglie del Cavaliere, da cui ha avuto tre figli Eleonora, Barbara e Luigi, aveva trasformato in professione una passione scoperta solo in tarda età. Le sue nipoti frequentavano diversi corsi di equitazione, uno sport d’elite molto apprezzato nel jet set. Così ha iniziato a conoscere l’ippoterapia, non una vera e propria attività sportiva ma una disciplina psicoterapeutica che utilizza i cavalli per superare momenti difficili della propria vita privata. Il passaggio dalla terapia all’attività sportiva è stata poi breve con l’equitazione è diventata una delle più grandi passioni della ex moglie di Berlusconi, scoperta a 55 anni. Dopo qualche anno il lavoro di Veronica Lario oggi è quello di imprenditrice e attualmente ha una realtà che si occupa di intelligenza artificiale. Ha investito anche in startup, organizzazioni emergenti che puntano a diventare imprese. Proprio negli ultimi tempi l’AI è diventata sempre più rilevante soprattutto dopo il debutto sul mercato di ChatGPT. Lo sviluppo di nuovi software basati sull’intelligenza artificiale ha permesso così di accelerare un processo che era stato preannunciato da anni e che ora sembra finalmente diventare realtà. La lungimiranza di Veronica Lario le ha permesso quindi di scommettere e vincere attraverso un business innovativo e ancora in grande fase di espansione.

Veronica Lario spiega perché ha scelto questo lavoro

Veronica Lario ha approfondito la questione sempre in un’intervista esclusiva a Maria Latella arrivata a un anno di distanza dalla morte dell’ex marito Silvio Berlusconi e dopo oltre dieci anni di assenza dai media. La scelta di puntare sull’intelligenza artificiale da parte dell’oggi imprenditrice ed ex attrice nasce da una sua particolare propensione a guardare sempre avanti nella vita. Rispettando il suo mantra di vita, cioè guardare al futuro e mai voltarsi indietro, ha investito su un settore in grande crescita, all’avanguardia e che fa e farà parte di tutti nella vita di tutti i giorni. Avrebbe potuto scegliere di buttarsi sulla ristorazione (Boris docet) ma Veronica Lario per il suo lavoro ha optato per qualcosa di più futuristico. Tra l’altro una piccola curiosità la seconda moglie di Berlusconi si diverte attualmente a confrontarsi in merito alla sua professione con i suoi figli che le danno supporto e consigli. Proprio riguardo l’intelligenza artificiale questi ultimi sono rimasti colpiti, all’epoca dell’investimento, che la madre avesse scelto di scommettere su un settore così poco conosciuto. Eleonora risulta essere la più incuriosita sulla startup sull’IA scelta dalla mamma.

