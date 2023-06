Marina Berlusconi marito e figli: ballerino dolce ma deciso FOTO

Marina Berlusconi è la primogenita di Silvio Berlusconi, morto nella mattinata del 12 giugno: chi è il marito e chi sono i suoi figli

Maria Elvira Berlusconi è il vero nome della primogenita di Silvio Berlusconi, scomparso nella mattinata del 12 giugno dopo una lunga malattia. La donna però è sempre stata semplicemente nota e conosciuta come Marina. La donna ha fin da subito voluto seguire le orme del padre, divenendo imprenditrice e dirigente aziendale. Non a caso oggi è presidente dell’azienda Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore. Nata dal primo matrimonio che l’ex Presidente del Consiglio ha avuto con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, è anche la sorella di Pier Silvio e per di più ha ben tre fratellastri: Barbara, Eleonora e Luigi. Dopo la scomparsa del Cavaliere ci si interroga molta sulla sua vita privata e sentimentale. La prima storia d’amore di Marina Berlusconi è durata ben 10 anni ed è stata quella con Giulio Tassera, In realtà però l’incontro con quello che poi è diventato l’uomo della sua vita, ossia Maurizio Vanadia, è arrivato nel 2001. Il marito di Marina Berlusconi ha 61 anni di età ed ha origini siciliane infatti la sua famiglia è di Calascibetta in provincia di Enna. Fu subito colpo di fulmine con la figlia di Silvio Berlusconi che raccontò ai media di essersi innamorata di Maurizio Vanadia perché dolce ma allo stesso tempo con una personalità decisa in grado tenerle testa.

Maurizio Vanadia all’epoca era primo ballerino alla Scala di Milano e, nella sua carriera, ha lavorato, tra le altre, anche con Carla Fracci. Tra le interpretazioni più importanti e più degne di nota possono senza alcun dubbio esser ricordate Sigfrido nel Lago dei cigni di Rossella Hightower e Franco Zeffirelli, Romeo nel Romeo e Giulietta di Birgit Cullberg, Cristoforo Colombo nel balletto omonimo firmato da Alberto Mendez e Beppe Menegatti e Onegin nella versione di John Cranko e Petruska. Una carriera che gli ha poi permesso, nel 2010, di diventare Vice Direttore della Scuola di Ballo dell’Accademia della Scala. Il matrimonio tra i due è datato 2008 e si è tenuto nella cappella seicentesca della storica residenza proprio di Silvio Berlusconi, sita in quel di Arcore. Un’altra particolare curiosità è legata sicuramente alla luna di miele che ha visto la coppia vivere attimi di felicità a Londra per tre giorni. La loro love story è stata vissuta in modo totalmente riservato e privato e dunque lontana dalla luce dei riflettori del gossip e dei rotocalchi rosa. Dalla loro unione sono nati anche due figli, entrambi prima del matrimonio: il 28 dicembre 2002 è venuto al mondo Gabriele Vanadia, seguito il 29 settembre 2004 da Silvio Vanadia.

Marina Berlusconi dove vive

Marina Berlusconi, insieme alla sua famiglia, vive in un appartamento che è situato nel cuore di Milano e che per di più si affaccia su uno dei più bei giardini del capoluogo lombardo. Va detto che non si conosce con perfezione e nel dettaglio quella che è l’ubicazione di tale dimora, anche per semplici motivi di privacy, di sicurezza e di riservatezza. Sicuramente è qui che la donna ha vissuto i giorni delicati del lockdown a causa del Coronavirus, avvenuti nel 2020. In realtà però non è questa l’unica proprietà immobiliare della dirigente Fininvest e Mondadori. Infatti la donna possiede anche una casa in quel di Valbonne, più specificatamente a Châteauneuf-de-Grasse, località che si trova a circa 35 chilometri da Nizza. Più dettagliatamente si tratta di una villa che risale alla metà dell’Ottocento e che vanta ben centomila metri quadri di terreno.