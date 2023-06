Temptation Island la rivelazione su Silvio Berlusconi di Simona Ventura

Silvio Berlusconi era legato a Temptation Island: la rivelazione di Simona Ventura sul programma condotto da Filippo Bisciglia e ritornato dopo un anno di pausa su Canale 5

La morte di Silvio Berlusconi ha portato alla luce aneddoti e scottanti rivelazioni anche sui programmi Mediaset tra cui spicca a sorpresa Temptation Island. La trasmissione condotta nel 2023 da Filippo Bisciglia, da sempre alla guida della versione NIP, è stata al centro del ricordo di Simona Ventura nei confronti dell’ex Premier e soprattutto creatore del gruppo Mediaset. In realtà il primo a vuotare il sacco sui gusti televisivi del Cavaliere era già stato Alfonso Signorini direttore di Chi del gruppo Mondadori e negli ultimi anni prima opinionista e poi conduttore del Grande Fratello VIP. Il giornalista, tra il commosso e l’affettuoso, ha espresso il suo cordoglio e il ricordo del rapporto che aveva con il quattro volte Presidente del Consiglio lasciandosi andare a dei dettagli sulla visione che aveva sulla programmazione delle tre reti della vecchia Fininvest. In particolare Alfonso Signorini ha rivelato che l’ideatore della durata record delle ultime edizioni del Grande Fratello VIP è stato proprio Silvio Berlusconi che in una chiacchierata telefonica con il conduttore aveva apprezzato, anni fa, il taglio dato al reality e l’interesse nel vedere un GF VIP più lungo rispetto al format proposto negli altri paesi europei. Anche Barbara D’Urso ha ricordato in un post Instagram il Cavaliere in particolare quando debuttò in tv a Telemilano 58, antesignana di Canale 5: all’epoca venne scelto proprio il nome Barbara al posto di Maria Carmela perché ritenuto troppo meridionale. Non è mancato anche il ricordo di Cristina D’Avena che ha scritto sui social che la sua carriera è nata in Mediaset e ha pubblicato una foto inedita in cui il compianto Silvio Berlusconi si fermava a chiacchierare con i giovani dispensando complimenti e consigli.

Temptation Island cosa ne pensava Silvio Berlusconi

Una passione dunque quella della televisione per il padre di Pier Silvio che non è mai scemata nonostante da anni abbia passato il timone a suo figlio. Tra i personaggi televisivi chi ha rilasciato l’indiscrezione che più ha colpito è sicuramente Simona Ventura. La conduttrice è particolarmente legata anche alla vecchia Fininvest perché la sua scalata al successo è iniziata proprio grazie a Italia 1 e alla conduzione di Mai Dire Gol, programma comico con la Gialappa’s Band che le ha permesso di distaccarsi dal mondo del calcio essendo lei inizialmente praticamente giornalista sportiva e dimostrare tutto il suo talento nella conduzione. Successivamente è stato il volto Rai di punta con Quelli che il calcio, L’Isola dei Famosi fino ad arrivare al Festival di Sanremo ma questo non le ha impedito di tornare in casa Mediaset per un secondo capitolo della sua carriera.

Proprio in quest’occasione ha condotto Ultima Fermata ma soprattutto Temptation Island VIP nel 2018 in un’edizione che fece molto chiacchierare perché tra i concorrenti figurava anche il suo ex marito Stefano Bettarini con la sua compagna Nicoletta Larini. Durante la messa in onda del reality dei sentimenti, Silvio Berlusconi contattò telefonicamente Simona Ventura per dire la sua sulla trasmissione. Il Cavaliere era un grande fan di Temptation Island considerato una meraviglia e chiese alla conduttrice quante puntate fossero previste in quella stagione. Dopo aver saputo che erano solo quattro, l’ex Premier rimase stupito da questa scelta infatti riteneva che fossero troppo poche. Inoltre il volto di Citofonare Rai2 ha voluto sottolineare la grande generosità di Silvio Berlusconi e della sua capacità di essere inclusivo, un aspetto che è difficile trovare al giorno d’oggi.