Annalisa tour 2023 2024 prezzi biglietti

Annalisa è pronta a tornare con un tour e un nuovo album: i prezzi dei biglietti e le date dei concerti dell’artista ligure

L’artista più ascoltata del paese è pronta a essere protagonista in un incredibile tour, il primo nei palasport della sua carriera. Non sembra voler finire mai il magic moment di Annalisa, che dopo lo straordinario successo di singoli come Bellissima e Mon Amour e della hit Disco Paradise realizzata insieme a Fedez e agli Articolo 31, ha annunciato con un post su Instagram il suo primo tour nei palazzetti, insieme all’uscita del nuovo album, che vedrà la luce in autunno. In attesa di ulteriori dettagli sulla nuova fatica discografica della cantante ligure, sono già stati rilasciati i biglietti per il tour di Annalisa, che avrà luogo nell’aprile del 2024. Prima, ci sarà il concerto al Forum di Milano del 4 novembre, per cui c’è ancora disponibilità di biglietti in alcuni settori come il primo e il secondo anello, poi toccherà a tutte le date del tour. I prezzi dei biglietti variano da data a data: si parte dai 35 di euro come prezzo minimo per Firenze e Roma e dai 39 per Milano, Bari, Napoli e Padova e i costi vanno a salire, raggiungendo i 65 euro dell’Early Entry Package, che garantisce un accesso anticipato ed esclusivo al concerto. Per i tagliandi normali, per così dire, i prezzi oscillano, dunque, dai 35 euro ai 60 euro dei posti con la migliore visibilità, mentre per assistere agli show nel parterre in piedi e avere la possibilità di essere in prima fila a stretto contatto con la cantante il costo medio dei ticket si aggira intorno ai 40 euro. Come di consueto, i biglietti per i concerti di Annalisa sono acquistabili sui canali ufficiali quali Ticketone.

Annalisa date tour

Si tratta di un tour storico, dunque, per Annalisa, che sta letteralmente dominando le classifiche d’ascolto, facendo segnare record su record. Erano anni che una donna in Italia non raggiungeva la vetta della classifica FIMI e la ligure ce l’ha fatta con Mon Amour, una delle grandi canzoni dell’estate. Il tour nei palasport si chiama Tutti nel vortice Palasport e prende il nome proprio dal nuovo album di Annalisa, E poi siamo finiti nel vortice, che vedrà la luce ad autunno e farà, dunque, da traino per questo attesissimo tour. Questo sarà l’ottavo album in studio della cantante ex Amici e sicuramente includerà i singoli Bellissima e Mon Amour, nonché altre canzoni che senza ombra di dubbio troveranno spazio nella scaletta dei concerti di Annalisa insieme ai più grandi successi della sua carriera. Il tour di Nali comincia da Firenze il 6 aprile, poi fa tappa a Milano, un ritorno al Forum dopo lo show previsto per novembre, e quindi continuerà al sud con Bari e Napoli. Il 19 aprile Annalisa sarà di scena a Padova, mentre due giorni dopo arriverà il gran finale a Roma, l’ultimo atto di un attesissimo tour. Di seguito le date del tour di Annalisa:

4 NOVEMBRE 2023 – MILANO: Mediolanum Forum

6 APRILE 2024 – FIRENZE: Nelson Mandela Forum

10 APRILE 2024 – MILANO: Mediolanum Forum

12 APRILE 2024 – BARI: Palaflorio

13 APRILE 2024 – NAPOLI: Palapartenope

19 APRILE 2024 – PADOVA: Gran Teatro Geox

21 APRILE 2024 – ROMA: Palazzo Dello Sport