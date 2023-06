Scaletta Pinguini Tattici Nucleari 2023: le canzoni

Manca sempre meno al tour dei Pinguini Tattici Nucleari: la scaletta delle canzoni che la band canterà negli stadi

Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate è sicuramente il tour negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari. Si parte da Venezia il 7 luglio con una data zero completamente sold out, poi si proseguirà con concerti nei più prestigiosi stadi d’Italia, dall’Olimpico di Roma a San Siro a Milano, fino ad arrivare al gran finale del 9 settembre con lo show alla RFC Arena di Reggio Emilia. L’attesa per l’inizio del tour sta ormai per terminare e i fan si chiedono quale sarà la scaletta che la band bergamasca porterà in scena negli show della tournée. Su Instagram i Pinguini Tattici Nucleari non hanno rilasciato alcun dettaglio in merito, anzi fra i commenti, rispondendo a chi chiedeva delucidazioni sulla scaletta, la band ha ribadito che questa si scoprirà solo alla prima data, per cui fino a quel momento vigerà il massimo riserbo sulle canzoni che faranno parte delle esibizioni negli stadi. È possibile, però, immaginare quali saranno le canzoni che i Pinguini Tattici Nucleari porteranno in scena, magari senza indovinare l’ordine di uscita.

Troveranno spazio, senza dubbio, gli ultimi singoli della band, ovvero Rubami la notte e Coca zero e con essi gran parte dell’ultimo album del gruppo, intitolato Fake News. Per farci un’idea della scaletta dei concerti dei Pinguini Tattici Nucleari, dunque, innanzitutto è bene ripercorrere la tracklist di Fake News, perché questa canzoni, o comunque la maggior parte, troveranno sicuramente spazio in scena: Zen, L’ultima volta, Hold On, Stage Diving, Ricordi, Melting pot, Forse, Fede, Dentista Croazia, Hikikomori, Giovani Wannabe, Barfly, Non sono cool, Cena di Classe. Non mancheranno, poi, i grandi successi della discografia dei Pinguini Tattici Nucleari, da Ridere a Pastello Bianco, passando per Ringo Starr, Scrivile scemo e La storia infinita. Lo scorso anno la band di Bergamo è stata protagonista di un fortunatissimo tour tra i palazzetti e le location estive e, basandoci sulla scelta di quella tournée, è possibile capire quali canzoni possono essere portate in scena. Impossibile che tutte trovino spazio nella nuova scaletta, considerando i tanti brani da aggiungere, ma molte di queste canzoni sicuramente saranno anche nella lista destinata agli stadi. Parliamo di canzoni famose dei Pinguini Tattici Nucleari come Ridere, Giovani Wannabe, Scrivile Scemo, Ringo Starr, Scatole, La storia infinita, Scooby Doo, Fuori dall’hype e Pastello bianco

Durata concerto Pinguini Tattici Nucleari 2023

Si prospetta una scaletta molto corposa per i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari negli stadi nell’estate 2023, che potrebbe raggiungere anche le trenta canzoni. A tal proposito, le domande dei fan vertono anche sulla durata dei concerti, che, data l’importanza dell’evento, potrebbe sfiorare le tre ore. La band bergamasca ha ormai una discografia consistente e sicuramente non mancano le canzoni da fare, per cui gli show del tour dovrebbero essere lunghi e corposi. Orientativamente, per quasi tutte le tappe, con alcune differenze minime, l’orario d’inizio concerto è previsto per le 21:00 circa e la fine si colloca intorno a mezzanotte, per cui possiamo immaginare che il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari durerà tre ore circa. La scaletta ufficiale, che a questo punto si scoprirà dopo la prima data di Venezia, sicuramente saprà dire qualcosa in merito, ma gli orari dovrebbero essere questi.