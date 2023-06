Temptation Island 2023 quando inizia: il dietrofront

Quando inizia Temptation Island 2023 è avvolto da un dubbio: c’entra Silvio Berlusconi

Dopo un anno di stop, motivato da varie questioni, è tutto pronto per dare il via alla nuova stagione di Temptation Island 2023 con la conduzione di Filippo Bisciglia. Mentre vanno in onda gli spot con la presentazione delle coppie dello show dei sentimenti, aleggia un dubbio su quando inizia, infiammato dal posticipo della semifinale de L’Isola dei Famosi di quest’anno. Il programma Mediaset firmato da Maria De Filippi è stato un vero e proprio pilastro nella programmazione di Canale 5 prima della pausa forzata a causa del mancato accordo sui diritti della casa di produzione. Ovviamente con un anno di pausa l’attesa è sempre più alta considerando come nonostante il periodo dedicato in genere a repliche e film, Temptation Island ha sempre avuto ascolti record paragonabili a quelli che Mediaset e Rai hanno nel periodo più importante dell’anno. Olre al presentatore, anche la formula dovrebbe essere, stando alle prime indiscrezioni, sempre la stessa. A partecipare in questo caso coppie non famose, anche perché va detto che è stata creata anche la version vip della trasmissione targata Fascino e Mediaset. Insomma i protagonisti saranno sei coppie di persone normali che hanno deciso di raccontare la loro storia e i loro problemi davanti alle telecamere. Un qualcosa che metterà inevitabilmente alla prova il loro rapporto e il loro amore in un percorso che porterà al falò di confronto finale con la decisione di lasciarsi o andare avanti insieme. Confermata anche la presenza di tentatori e tentatrici così come da tradizione mentre per quanto riguarda quando inizia Temptation Island, nei giorni precedenti è nata un po’ di confusione. La morte di Silvio Berlusconi ha fatto slittare la semifinale de L’Isola dei Famosi e era uscita la voce di un inevitabile slittamento anche per il programma condotto da Filippo Bisciglia. In realtà il palinsesto Mediaset ha confermato la data scelta per quando inizia Temptation Island 2023. La prima puntata andrà in onda lunedì 26 giugno.

Temptation Island 2023 dove si trova l’isola

Va detto che tutte le coppie di Temptation Islandsono già partiti alla volta della Sardegna visto che le registrazioni hanno preso il via il 9 giugno. Dopo la prima puntata del 26, l’appuntamento sarà per altre 5 puntate che andranno in onda di lunedì sera. Anche per quanto riguarda la location c’è stata una graditissima conferma di quanto fatto nelle scorse stagioni. Infatti anche Temptation Island 2023 sarà registrato, girato e trasmesso all’Is Morus Relais, villaggio vacanze che si trova in quel di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Entrando maggiormente nel dettaglio e nello specifico, si può dire che si tratta di una struttura a quattro stelle, che si trova nel Sulcis, ossia nella costa Sud Occidentale della Sardegna. A caratterizzare il tutto sono le spiagge bianche, che si alternano a calette e scogliere frastagliate, insomma un paesaggio a dir poco mozzafiato e spettacolare.

Ad attirare l’attenzione è però anche il parco che si trova davanti al relais, che è una vera e propria area di pura macchia mediterranea, dove spiccano allori, mirti, ginepri, eucaliptus e olivastri. Non possono poi non essere notate una grande piscina, sette ettari di spiaggia privata, campi da tennis e tantissimo altro. Insomma, è qui che si svolgono cene e feste e il luogo dove nasconde le prime tentazioni che mettono alla prova le storie d’amore delle coppie partecipanti.