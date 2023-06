Tezenis Summer Festival Messina artisti e scaletta

La scaletta e gli artisti protagonisti della tappa di Messina del Tezenis Summer Festival: da Annalisa a Irama e Rkomi

Con l’estate sono arrivati anche i tanto attesi festival musicali che ogni anno animano la stagione in tutta Italia, anche se il tempo sembra ancora poco clemente con gli eventi all’aperto in buona parte della penisola. La musica però non si ferma e tra le rassegna principali che stanno popolando l’Italia in questi giorni c’è il Tezenis Summer Festival, che stasera 16 giugno sarà di scena a Messina, nella suggestiva cornice di Piazza Duomo. Si tratta di un evento gratuito, anche se l’accesso in piazza sarà comunque contingentato per rispettare i limiti di sicurezza. La scaletta della serata siciliana è ricca di grandi artisti e propone uno spettacolo di più di quattro ore, dalle 20 fino a mezzanotte e mezza. Al timone ci sono Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, due conduttrici di Radio 105 che avranno il compito di introdurre i tanti artisti in scaletta.

Tra i protagonisti della serata troviamo Annalisa, che proprio oggi ha annunciato l’uscita del suo nuovo disco e le date del suo primo tour nei Palasport e quindi avrà l’occasione di festeggiare cantando la sua Mon Amour. Spazio anche ad altri grandi nomi della musica italiana, da Irama e Rkomi, anche loro freschi di tour annunciato, a Mr Rain e la sua ormai iconica Supereroi, fino a Colapesce e Dimartino, pronti a sfoderare il loro nuovo singolo Considera. A completare la scaletta della seconda serata del Tezenis Summer Festival di Messina troviamo Alvaro De Luna, Ana Mena, Ava insieme a Capo Plaza ed Anna con la loro Vetri Neri, Benji in coppia con i Finley, Berna, Biondo insieme ad Astol, Cioffi, Elettra Lamborghini, Emma, Federica, Il Pagante, Il Tre, Leo Gassman, la coppia formata da Lorenzo Fragola e Mameli, Miss Keta, Piccolo G, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain e in chiusura Silent Bobb e Sick Budd.

Tezenis Summer Festival tappe

Quella di Messina prevista per stasera 16 giugno è la seconda, dunque, delle tappe del Tezenis Summer Festival, che ha preso il via il 9 giugno da Rimini. L’evento è offerto da Radio 105, in partnership naturalmente con Tezenis, e si articola in totale in quattro tappe. Le due dopo Messina sono Paestum, alla Planet Arena il 20 giugno, e Genova, in Piazza della Vittoria il 20 giugno. I concerti verranno trasmessi anche in diretta sia radio, su Radio 105, che televisiva, su Radio 105 TV e saranno seguiti dai canali social dell’emittente. Sono tantissimi i protagonisti che si alterneranno sui palchi del Tezenis Summer Festival: oltre a quelli che abbiamo visto per Messina, troviamo nelle altre tappe i Pinguini Tattici Nucleari, pronti a vivere il loro primo tour negli stadi, Carl Brave, reduce dalla pubblicazione del suo nuovo disco, i protagonisti dell’estate come Paola e Chiara con i Boomdabash o gli Articolo 31 con Annalisa e tantissimi altri artisti di spicco, da Blanco ad Achille Lauro, passando per Elodie, Lazza e Tananai. Tantissimi grandi nomi della scena musicale del momento per uno dei principali eventi dell’estate italiana.