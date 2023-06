Scaletta Tiziano Ferro 2023 Milano: canzoni e durata concerto

La scaletta del concerto di Tiziano Ferro a Milano: l’annuncio su Instagram e un elenco lunghissimo di canzoni

Dopo il grande esordio con la data zero di Lignano e lo show all’Olimpico di Torino, il tour di Tiziano Ferro è arrivato a Milano, allo stadio San Siro, a uno degli snodi principali di questa tournée visto che sono addirittura tre i concerti nello stadio della città lombarda. Le date in cui il cantante di Latina è di scena nella casa di Inter e Milan sono il 15, il 17 e il 18 giugno: tre show attesissimi, con i fan che hanno preso d’assalto il botteghino per accaparrarsi un biglietto. A svelare la scaletta delle canzoni protagoniste di questo tour negli stadi è stato lo stesso Tiziano Ferro, che con un post su Instagram ha rivelato i titoli dei brani che avrebbe portato in scena. Per scoprire l’ordine, invece, è stato sufficiente aspettare la data zero di Lignano, che ha fatto da modello per tutti gli altri concerti del tour. Si tratta di una scaletta davvero ricca, che conta più di 30 canzoni, per uno show davvero unico, che costituisce anche una summa della gigante discografia di Tiziano Ferro, visto che in scaletta ci sono brani risalenti ai suoi esordi e ai suoi primi anni, fino ai successi più recenti. Di seguito, dunque, la scaletta delle canzoni dei concerti di Tiziano Ferro a Milano:

Accetto Miracoli

Buona (Cattiva) Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao!

Ti Voglio Bene

La Prima Festa Del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine

Rosso Relativo

Lo Stadio

Non Me Lo So Spiegare

Il Sole Esiste Per Tutti

Durata concerto Tiziano Ferro

Considerando la lunghezza della scaletta, si profila anche uno show dalla durata molto ampia per Tiziano Ferro sul palco di San Siro. L’inizio è previsto per le ore 20:45, ma come spesso accade sicuramente si comincerà un po’ più tardi, ma non troppo visto che lo show dovrebbe avere una durata di almeno tre ore, per dare spazio a tutte le canzoni in scaletta e ai momenti di passaggio e di confronto col pubblico. La fine dei concerti, dunque, dovrebbe collocarsi poco dopo la mezzanotte, in tempo per dare tempo a tutti gli spettatori di uscire da San Siro e di tornare comodamente a casa. Per gli eventi di Tiziano Ferro allo stadio, la chiusura della metro è stata posticipata all’1 per ciò che riguarda le linee M1 e quelle M5, che sono quelle che servono lo stadio e che quindi possono essere usate per defluire da quella zona. Inizio, quindi, intorno alle 21 e fine verso mezzanotte: i concerti di Tiziano Ferro a San Siro saranno un grandissimo spettacolo per tutti i fan presenti allo stadio.