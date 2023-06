Scaletta Vasco Rossi 2023 Roma: canzoni e durata concerto

Vasco Rossi sarà di scena allo stadio Olimpico di Roma ili 16 e il 17 giugno: la scaletta del concerto del Comandante

Il tour del Blasco arriva a uno dei suoi momenti più attesi, ovvero il doppio concerto allo stadio Olimpico di Roma. Sarà un weekend molto intenso nella Capitale, con Vasco pronto a prendersi la scena con due show che hanno chiamato un grande numero di fan a rapporto. Nelle due serate romane, così come in tutte le altre date del tour, Vasco Rossi porterà in scena alcuni dei principali successi della sua discografia, passando per brani iconici del passato come Albachiara o T’immagini o ancora Vivere, fino a brani più recenti, da XI Comandamento a Un respiro in più. Il compito di aprire le danze è affidato a Dillo alla Luna, mentre quello di chiudere il sipario alla cover della splendida canzone di Sam Cooke A Change is Gonna Come. In mezzo trovano spazio oltre trenta brani, con anche un medley di alcuni successi che non potevano non entrare in scaletta come Non l’hai mica capito, Incredibile romantica, Sally e Come nelle favole. Di seguito, dunque, la scaletta dei concerti a Roma di Vasco Rossi:

Dillo alla Luna

Stendimi

Rock’n’roll show

Non sei quella che eri

Ogni volta

Domani sì, adesso no

Ti prendo e ti porto via

Una canzone d’amore buttata via

Un respiro in più

Manifesto futurista della nuova umanità

Interludio 2023 / Echo Lake

XI comandamento

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Se ti potessi dire

Vivere

T’immagini

Rewind

Siamo soli

Canzone

L’amore l’amore

Medley: Come nelle favole / Non l’hai mica capito / Cosa ti fai / Il blues della chitarra sola / Ormai è tardi / Incredibile romantica / Ridere di te

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Albachiara

A Change Is Gonna Come

Durata concerto Vasco Rossi orario

La lunghezza della scaletta fa pensare a concerti molto lunghi allo stadio Olimpico. L’inizio è previsto per le ore 21 circa, con qualche minuto di ritardo accademico, per così dire, mentre la fine dovrebbe arrivare intorno a mezzanotte, magari qualche minuto dopo. La durata del concerto di Vasco Rossi a Roma, dunque, dovrebbe essere di circa tre ore: show lunghissimi che sicuramente non lasceranno delusi gli spettatori. Per l’occasione, la Capitale si prepara a gestire al meglio il flusso di persone che popolerà lo stadio Olimpico nelle due serate in cui sarà di scena il Blasco, con apposite modifiche alla viabilità che consentiranno a tutti di defluire nella maniera migliore dallo stadio. Prima di Roma, il cantante di Buoni o cattivi è stato di scena nella sua Bologna con addirittura quattro date che sono state davvero memorabili. Dopo le due di Roma, Vasco Rossi si recherà al sud, prima in Sicilia per due concerti a Palermo e poi a Salerno, dove il 28 e il 29 giugno andranno in scena i concerti conclusivi del tour del Comandante. Tutte le date sono ormai sold out e i biglietti risultano esauriti, ma sul sito di TicketOne, tramite il canale di rivendita di fansale, è possibile scoprire se c’è ancora qualche possibilità di accaparrarsi un biglietto in extremis per il tour di Vasco Rossi.