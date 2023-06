Scaletta concerto Maroon 5 Firenze: canzoni e orario

I Maroon 5 sono di scena alla Visarno Arena di Firenze: la scaletta delle canzoni e l’orario del concerto della band in Toscana

Uno degli appuntamenti principali del Firenze Rocks, il grande evento musicale che ogni estate anima la città toscana, è rappresentato proprio dal concerto dei Maroon 5, in scena domenica 28 giugno alla Visarno Arena. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, con la band di Adam Levine pronta a portare in scena alcuni dei più grandi successi della loro discografia. Non è stata ufficializzata la scaletta per l’evento, ma la lista di canzoni che verranno portate sul palco si può intuire andando a scoprire quella che è stata la scaletta degli ultimi concerti dei Maroon 5, che hanno avuto luogo negli scorsi mesi. Non mancano le canzoni più famose, da Animals, destinata ad aprire il concerto, a Stereo Hearts, Sunday Morning, Maps, She Will Be Loved e Sugar, che invece sembra destinata a chiudere la serata. Sono ancora disponibili alcuni biglietti per assistere al concerto, acquistabili come di consueto tramite il sito di TicketOne. Il costo dei biglietti d’accesso allo show dei Maroon 5 a Firenze è di 57,50 euro, prezzo unico per i posti in piedi nell’arena. Di seguito, dunque, quella che dovrebbe essere la scaletta del concerto della band:

Animals

One More Night

This Love

Stereo Hearts

Harder to Breathe

Lucky Strike

Sunday Morning

Payphone

What Lovers Do

Makes Me Wonder

I Wanna Be Your Lover

Heavy

Maps

Memories

Don’t Wanna Know

Love Somebody

Moves Like Jagger

Stayin’ Alive

She Will Be Loved

Girls Like You

Sugar

Durata concerto Maroon 5 Firenze

Il concerto dei Maroon 5 di domenica 18 giugno a Firenze è l’atto conclusivo della seconda giornata del Firenze Rocks e l’inizio dello show è previsto per le ore 21:45, con un inizio reale ragionevolmente previsto verso le 22:00. La durata dello show dovrebbe essere di circa due ore, con l’esecuzione di una ventina di canzoni, per cui la fine del concerto dovrebbe arrivare intorno a mezzanotte, ora canonica, di solito, per il termine degli show. La serata sarà lunga, però, alla Visarno Arena, perché prima dei Maroon 5 ci saranno altri artisti pronti a esibirsi e ad arricchire la seconda giornata del Firenze Rocks. Lo show parte alle ore 17:00 con l’esibizione della band Isoci, un trio originario proprio di Firenze, nato nel 2013 e che quindi festeggia i dieci anni di vita con l’esibizione su un palco davvero prestigioso. Alle ore 18:00 sarà il turno, invece, dei The Reytons, una band indie rock inglese che ha debuttato nel 2021, ottenendo subito grandissimo successo. Alle 19:00 tocca, poi, a D4VD, pseudonimo di David Anthony Burke, autore di hit dal grande successo internazionale come Romantic Omicide e Here With Me e infine l’ultima esibizione prima dell’attesissima entrata in scena dei Maroon 5 sarà quella di Jake Shears, cantante statunitense che è stato anche la voce del gruppo statunitense Scissor Sisters. Questa è la ricchissima line-up che precede l’esibizione dei Maroon 5 a Firenze, la quale chiuderà questa edizione 2023 del Firenze Rocks, che oltre alla band di Adam Levine ha portato in Toscana anche gli Who e Tom Morello.