Chi è Sumner Stroh età: Behati Prinsloo tradita da Adam Levine

Il mondo dei VIP americano sconvolto dalla notizia del tradimento di Adam Levine ai danni di Behati Prinsloo. Chi è Sumner Stroh?

Ben nota negli USA ma decisamente meno in Italia. Dopo aver visto alcune sue foto non è però difficile pensare come Sumner Stroh sia stata in grado di far girare la testa ad Adam Levine. Un uomo sposato che tradisce la moglie a Hollywood, non è di certo la prima volta che ne sentiamo parlare. In moltissimi ci cascano, anche quando al fianco hanno una donna del pari della supermodella Behati Prinsloo, attualmente in attesa del terzo figlio dal cantante dei Maroon 5.

Adam Levine ha oggi 43 anni e sono state pubblicate delle chat private di lui con la 23enne Sumner Stroh. Su TikTok lei ha provato a fare chiarezza, spiegando come sia stata impegnata in questa relazione con un uomo sposato, marito di una supermodella di Victoria’s Secret. Parla di morale corrotta ma soprattutto di vera e propria manipolazione subita da parte di lui. Era giovane e in tutt’altra posizione lavorativa. Travolta dagli eventi, pare dire, si ritrova al momento al centro di una vicenda che le ha donato grande visibilità ma, al tempo stesso, macchia la sua immagine. Ma come sono usciti quegli screen? Come sono stati resi pubblici? Ingenuamente, dice, ha condiviso quelle immagini con amici che riteneva fidati. Uno di loro ha però tentato la vendita a un tabloid, il che ha dato il via a questo incendio gossip che ancora prosegue.

Chi è Sumner Stroh

Sumner Stroh è una modella su Instagram, celebre TikToker e influencer. Vanta su TikTok un seguito di circa 500mila follower, destinato ovviamente ad aumentare grazie a questa vicenda. É nata a Huston, in Texas, il 10 agosto 1999. Giovanissima e prorompente, gestisce anche un canale YouTube, dove principalmente fa sfoggio degli acquisti effettuati, sponsorizzando determinati brand.

Viene da pensare, ma non vi sono fonti ufficiali in merito, che i suoi maggiori guadagni giungano dal profilo OnlyFans, dove condivide con i fan sia contenuti gratuiti che a pagamento, offrendo un programma VIP riservato. A ciò si aggiunge il seguitissimo profilo Instagram. È questo il core del suo lavoro, che però la vede impegnata anche nel mondo della moda. Ha posato per diverse riviste infatti. Tutto ciò non l’ha distolta dallo studio. Sa bene come la sua estetica la inchiodi, insieme con il lavoro che ha scelto. Poco importa, dal momento che sa bene quale sia il suo valore e ha deciso infatti di studiare a fondo per ottenere il massimo dalla propria attività. Per questo si è laureata presso l’Università del Texas, specializzandosi in Marketing e Pubblicità.

Sa analizzare il mercato e farlo proprio, al punto da lanciare anche una sua linea di gioielli, Strung by Stroh, che gestisce insieme alla sorella maggiore Baylen. Al di là del gossip travolgente con Adam Levine, si sa poco della sua vita privata, eccezion fatta per la relazione con un giovane di nome Brad Luzietti, estraneo al mondo dello spettacolo, risalente al 2020.

Torniamo però a parlare proprio del frontman dei Maroon 5. Questi è impegnato in una relazione di lungo tempo con la supermodella Behati Prinsloo, che ha sposato nel 2014. I due attendono il terzo figlio. Nel video pubblicato da Sumner Stroh su TikTok, la giovane spiega come la storia clandestina sia durata più di un anno. Lui le avrebbe addirittura confessato di voler dare il suo nome al terzogenito. Il tutto corredato da screenshot.

Adam Levine risponde a Sumner Stroh

Non si è fatta attendere molto la risposta ufficiale di Adam Levine, che ha preso la parola e ha in parte ammesso i propri sbagli dopo la fuoriuscita della notizia della sua relazione con Sumner Stroh. Si è affidato a una nota rilasciata a TMZ, sottolineando di non aver tradito sua moglie Behati Prinsloo: “Non è stata una relazione ma ho oltrepassato il limite durante un periodo deplorevole della mia vita”.

Versioni differenti, quella del cantante e della giovane modella. Lei punta il dito contro la differenza d’età e il potere del frontman dei Maroon 5. Si è sentita manipolata e sfruttata. La ragazza ha ammesso che anche dopo la fine del loro flirt, lui l’avrebbe contattata nuovamente. Un comportamento che appare quasi ossessivo, con screenshot di conversazioni che mostrano come lui le chieda il permesso di chiamare Sumner un suo eventuale figlio maschio: “In alcuni casi il mio atteggiamento è diventato inopportuno. – ha chiarito Levine – Ho affrontato questo problema e ho adottato misure proattive per rimediare con la mia famiglia”.

Una mezza ammissione di colpa, che lascia intendere come sua moglie pare possa decidere di dargli una seconda chance. Ha sottolineato a TMZ come la sua famiglia venga al primo posto. Ha definito quanto accaduto come l’errore più grande che potesse compiere, dal momento che ha messo a repentaglio ciò che più conta per liu: “Mi assumo la piena responsabilità. Lo supereremo insieme”. La coppia dovrà ora tentare di proteggere i propri figli, Dusty Rose di 5 anni e Gio Grace di 4, in attesa del terzo nascituro. Facile pensare come da qui in poi si chiuderanno a riccio, lasciando parlare gli altri.