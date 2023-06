Irama Rkomi tour 2023 prezzi biglietti

Dopo il joint album arriva anche il tour insieme: i prezzi dei biglietti e le date dei concerti di Irama e Rkomi

Tra i tanti protagonisti dell’estate e della seconda parte del 2023 un ruolo speciale è occupato da Irama e Rkomi, che si apprestano a conquistarsi la scena col loro progetto congiunto. In attesa che arrivi il 7 luglio, data d’uscita di No stress, joint album dei due cantanti, con un post su Instagram i due artisti hanno annunciato le date del loro tour insieme, che ovviamente prende il nome dall’album, per cui si chiamerà No stress tour. I biglietti per i concerti delle voci di Taxi Driver e Ovunque sarai sono disponibili a partire da lunedì 19 giugno, dalle ore 14:00, e la caccia ai tagliandi è già alle stelle, con molti fan che hanno immediatamente riempito di commenti il post di Irama e Rkomi e si sono subito messi in fila immediatamente per accaparrarsi un biglietto per quello che promette di essere uno dei tour più attesi della seconda parte di 2023. Per ciò che riguarda i prezzi, si parte da un minimo di 40 euro per tutte le date, con il parterre in piedi, che di solito è il settore maggiormente preso di mira, che ha un prezzo di poco inferiore ai 50 euro. I costi dei biglietti per i concerti di Rkomi e Irama vanno poi a crescere fino ad arrivare ai quasi 100 euro dei pacchetti vip, disponibili per tutte le date, i quali si dividono nell’ingresso anticipato nel parterre, che garantisce i posti in prima fila, e nel Meet and Greet che ha un prezzo di poco superiore ai 200 euro. Attesa alle stelle, dunque, per questo nuovo progetto che unisce due delle voci più amate del panorama musicale, la cui collaborazione va avanti ormai da tempo e ora si è fatta più intensa con il joint album.

Irama Rkomi date tour

Avrà inizio il 25 novembre, da Firenze, il tour di Irama e Rkomi, che poi proseguirà con le date nelle altre principali città d’Italia: da Napoli a Roma, fino a Milano, Bologna e Torino, dove calerà il sipario sulla tournée dei due artisti il 14 dicembre del 2023. In scena sicuramente i due cantanti porteranno le canzoni del loro album No stress, di cui per il momento conosciamo solo Hollywood, primo singolo estratto che è già un grande successo. Spazio, poi, sicuramente anche alle precedenti collaborazioni tra i due, come ad esempio Cinque gocce, canzone contenuta nell’ultimo album di Irama, Il giorno in cui ho smesso di pensare, e che è stata una delle grandi hit della scorsa estate, ma anche a Luna piena, la canzone che i due hanno realizzato nel cd di Rkomi Taxi Driver. L’intesa tra i due artisti è stata dimostrata a più riprese, la loro collaborazione ha travalicato anche i confini della musica e si è tramutata anche nell’esperienza nella serie tv di Amazon Prime Video Celebrity Hunted, dove i due cantanti hanno giocato in coppia vivendo insieme la loro fuga dai cacciatori. Adesso, con No stress si apre un altro capitolo, forse il più importante, della collaborazione di Irama e Rkomi, con il nuovo album pronto a dominare la scena da luglio e il conseguente tour per cui è già alta la febbre per i biglietti. Di seguito, dunque, le date dei concerti di Irama e Rkomi:

25 NOVEMBRE 2023 – FIRENZE: Mandela Forum

28 NOVEMBRE 2023 – NAPOLI: Palapartenope

2 DICEMBRE 2023 – ROMA: Palazzo dello Sport

6 DICEMBRE 2023 – MILANO: Mediolanum Forum

12 DICEMBRE 2023 – BOLOGNA: Nelson Mandela Forum

14 DICEMBRE 2023 – TORINO: Pala Alpitour