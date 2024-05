90 giorni per innamorarsi 6 e poi: una strage!

Sono passati più di cinque anni dalla messa in onda di 90 giorni per innamorarsi e poi: i protagonisti ne hanno passate davvero tante

Da quando le riprese sono terminate, la maggior parte delle coppie protagoniste di 90 giorni per innamorarsi 6 si sono separate e alcuni partecipanti sono finiti in guai legali importanti. A sorpresa solo due coppie sono rimaste insieme e tuttora vivono felicemente la loro relazione. Si tratta proprio di coloro che i fan vedevano spacciati fin dal primo loro incontro. Alla luce di ciò, vale la pena scoprire dopo 90 giorni per innamorarsi 6 e poi cosa stanno facendo i protagonisti. La prima coppia è quella composta da Ashley Martson e Jay Smith che si sono conosciuti in vacanza e si sono fidanzati sei mesi dopo, nonostante Ashley avesse dieci anni in più. La coppia si è sposata alla fine della stagione, ma nell’episodio di 90 giorni per innamorarsi 6 e poi Ashley ha rotto con Jay per averla tradita utilizzando alcune app di incontri. Il divorzio si è concluso nel 2021 e da allora Ashley ha rivelato alcuni dettagli del suo ex marito. L’aveva tradita con una spogliarellista con cui aveva avuto una precedente relazione, mentre la stessa Ashley, dopo il divorzio, ha iniziato a frequentare un ragazzo che gestisce un salone di bellezza. La coppia sta insieme da quasi due anni. Per quanto riguarda Jay di 90 giorni per innamorarsi 6 pare viva ancora in Pennsylvania, dove lavora come tatuatore, attività che promuove sul suo account Instagram. In merito al tradimento ha affermato che i produttori dello show hanno architettato l’incidente. È stato legato a Kayla O’Brien, ma i due non pubblicano foto insieme da più di un anno, il che ha fatto ipotizzare che si siano lasciati. La seconda coppia di 90 giorni per innamorarsi 6 è quella composta da Colt e Larissa. Dopo una relazione complicata, l’uomo ha chiesto alla sua fidanzata conosciuta online di sposarlo pochi giorni dopo essersi visti per la prima volta. Larissa si è subito scontrata con la madre di Colt quando si è trasferita a casa sua a Las Vegas, poiché non gradiva la presenza della madre nella sua vita. Nonostante la donna abbia litigato con quasi tutta la famiglia di Colt, i due si sono sposati durante il programma. La coppia ha divorziato nel 2019, poco tempo prima Larissa era stata arrestata per aver dato un pugno in bocca a Colt, inducendolo a chiedere il divorzio. Alla fine ha ricevuto tre accuse di violenza domestica. La madre dell’uomo ha sostenuto le spese legali. Successivamente uno dei protagonisti del programma 90 giorni per innamorarsi 6 ha conosciuto e sposato Vanessa Guerra ma i rapporti con la madre sono ancora decisamente problematici. Nel 2023 Colt ha subito un tragico incidente che ha cambiato drasticamente la sua vita e si sta ancora riprendendo. Dopo il divorzio, Larissa vive ancora negli Stati Uniti e ha frequentato per breve tempo il collega Corey Rathgeber, ha dovuto recuperare da un intervento di chirurgia plastica mal riuscito ed è stata licenziata dal programma in onda su Real Time per aver violato il suo contratto. La terza coppia, Jonathan e Fernanda, non ha avuto un grande percorso ed è stata probabilmente la più criticata di 90 giorni per innamorarsi 6 a causa della differenza d’età. Lui 32 anni, lei 19. Dopo le numerose accuse di tradimento di Jonathan e i tanti litigi, i due hanno divorziato nel 2020. Jonathan lavora ancora come agente immobiliare e ha poi sposato l’agente di marketing sportivo Janelle Miller: i due hanno avuto un figlio e vivono a Chicago.

Nonostante i suoi documenti per l’immigrazione siano stati cancellati dal suo ex marito, Fernanda di 90 giorni per innamorarsi 6 vive ancora negli Stati Uniti e lavora come modella a Miami. Apparsa in un altro programma che fa parte dello stesso format, starebbe frequentando il pugile professionista Noel Mikaelian. Ultimamente però non sono apparsi insieme in molti post sui social media. Kalani e Asuelu è la coppia che prometteva di più tra quelle che hanno partecipato a 90 giorni per innamorarsi 6. Dopo la nascita del primo figlio Oliver, nel 2019 è nato il secondogenito della coppia. Tutto lasciava presagire un lieto fine ma Kalani ha ammesso che se non avessero avuto figli non sarebbero mai stati insieme e così nel 2022 è stata ufficializzata la loro separazione. Non hanno divorziato ma i due non sono mai andati d’accordo su come educare i figli e sulla figura di Asuelu nella casa.

90 giorni per innamorarsi e poi: le coppie rimaste insieme

Eric Rosenbrook e Leida Margaretha stanno ancora insieme. Questa la bella notizia dalle coppie di 90 giorni per innamorarsi 6. Nonostante i dieci anni di differenza e l’opposizione dei genitori dell’uomo alla relazione, la coppia ha resistito al tempo. Tanti però gli ostacoli incontrati, infatti nel 2019 la figlia di Eric, Tasha, ha ottenuto un ordine restrittivo nei confronti di Leida. Il concorrente di 90 giorni per innamorarsi 6 ha scelto di stare con la compagna. Nel 2020 la coppia ha acquistato la prima casa insieme, dopo aver lasciato l’appartamento condiviso con la figlia di Eric. Non si conoscono altri aggiornamenti perché la coppia ha cancellato i propri account Instagram nel 2022 ed è rimasta riservata. Insomma nonostante avesse palesemente mentito dicendo di essere laureata in medicina, attrice e modella, Leida è riuscita a conquistare il cuore di Eric. Steven e Olga, ultima coppia di 90 giorni per innamorarsi 6, si sono sposati nel 2019 e si sono separati due anni dopo. I fan del programma avevano accolto con grande felicità la notizia perché ritenevo eccessivo il comportamento dell’uomo nei confronti della moglie di origine russa. A sorpresa però la coppia dopo poco tempo dalla rottura sono tornati insieme. Steven e Olga si sono trasferiti a New York e hanno avuto anche un secondo figlio. Nella Grande Mela la donna è riuscita anche a realizzare un suo desiderio, quello di lavorare come fotografa.