Irama Rkomi perché hanno fatto un album insieme

Arriva il nuovo disco di Irama e Rkomi. I due cantanti celebrano così la loro amicizia, con un album che punta a stupire: ecco quando esce

Un album insieme per Irama e Rkomi, che hanno lanciato la bomba sui loro profili, dopo aver disseminato il web di indizi. I due grandi amici hanno finalmente deciso di mandare in stampa un progetto combinato che vada oltre un semplice singolo. Un sogno condiviso che li ha visti lavorare a lungo e che di fatto completa la loro proficua collaborazione, andando a fondere ancor di più i loro fan in un unico pubblico dalla mole impressionante, che andrà a caccia tanto del disco quanto dei biglietti per i concerti estivi che faranno. Andiamo però con calma, spiegando le origini del disco di Rkomi e Irama, dal titolo No Stress. Un joint album, come piace definirlo a chi ama le espressioni inglesi, come nel caso dei due artisti, Mirko e Filippo (i veri nomi, ndr). La loro amicizia in un disco, dopo averla già posta in vetrina con Celebrity Hunted 3. Non è la prima volta che Rkomi e Irama collaborano, tutt’altro. Lo hanno già fatto in passato, ottenendo risultati eccellenti con 5 gocce e Luna piena, che hanno ottenuto quattro dischi di platino a testa. Come detto, però, alla base di tutto c’è l’amicizia molto solida tra i due, che va oltre il mondo lavorativo. Avevano avuto modo di parlarne nelle interviste rilasciate per il programma in onda su Prime Video. Al tempo hanno spiegato d’essersi trovati molto bene e d’avere voglia di tornare a collaborare: “Abbiamo tanto da dimostrare ancora e lo faremo con i fatti”. Ecco, i fatti sono arrivati alla fine.

Irama Rkomi quando esce album

I fan desideravano fortemente una loro collaborazione in un disco, che proponesse una serie di canzoni frutto della loro inventiva, andando a mescolare generi differenti. Inutile dire come ci si aspetti che da No Stress vengano estratti alcuni dei singoli che accompagneranno la nostra estate, spingendosi magari fino a settembre-ottobre. Per il momento non è ancora possibile ascoltare nulla ma i fan possono apprezzare la foto di copertina, decisamente particolare. Vediamo infatti Rkomi e Irama incastrati all’interno di una macchina stracolma di persone. Si intravedono corpi ammassati, come se si trattasse di un’orgia, salvo che i due cantanti sono vestiti e, apparentemente, un po’ scomodi. Ciò che viene promesso attraverso il comunicato stampa ufficiale rilasciato è una tracklist a dir poco sorprendente. Più di tutto, però, No Stress di Irama e Rkomi sarà vario. Ciò non soltanto perché i due, per quanto amici, sono ben differenti l’uno dall’altro, anche se simili sotto tanti aspetti. Alla base di questo lavoro c’è infatti la ricerca di nuovi stimoli. Svariate ispirazioni hanno contribuito alla realizzazione di questi brani, il che sottolinea come il loro ultimo lavoro discografico non sia soltanto la somma dei loro talenti. Chi li segue si sta già preparando a un viaggio attraverso numerose sonorità, in attesa di poterli ascoltare dal vivo quest’estate, lasciandosi travolgere da sound provenienti da tutto il mondo. Non resta che svelare la data d’uscita di No Stress, quindi. Il disco di Rkomi e Irama uscirà il 7 luglio 2023 ed è già prenotabile.