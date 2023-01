Irama fidanzata: sta ancora con Victoria? La verità

Irama è single o fidanzato, chi è Victoria Stella Doritou e come si sono conosciuti: tutte le ex del cantante di Amici e i tradimenti

L’ultima fidanzata di Irama è Victoria Stella Doritou ma i fan si chiedono se i due stanno ancora insieme o si sono lasciati. Non è una novità che il famoso cantante, ex Amici di Maria De Filippi, sia al centro di notizie di gossip ma tiene molto alla propria privacy e le notizie in merito alla sua vita privata sono limitate. È stato però avvistato insieme alla modella e influencer Victoria Stella Doritou, 25 anni, in più occasioni, fino a svelare che i due erano fidanzati. Nata a Limisso, Cipro, la splendida classe ’97 (due anni in meno di Irama, 27 anni) vive spesso in viaggio, seguendo la propria passione per la moda e la danza. Ha studiato in Ungheria e ha iniziato il proprio lavoro da modella venendo scelta da importanti marchi in qualità di testimonial. Questo le ha dato la possibilità di girare l’Europa, conoscendo il cantante di Amici proprio in una delle tante tappe. Tra gli ex fidanzati di Victoria Stella Doritou c’è un ex GF VIP, Andrea Zelletta, ma tra la modella e l’ex tronista di Uomini e Donne è durata poco.

Intervistato a Radio Deejay, Irama ha parlato della fidanzata Victoria, svelando un po’ di dettagli su come si siano conosciuti. Un amore nato come in un film, ha spiegato, con la scintilla che è scattata a Parigi nel 2019. Lui era molto nervoso dopo un concerto a Bologna, così è “scappato” a Milano, dovendo gestire le pressioni della stampa. Da qui ha deciso di prendere un treno con un amico e raggiungere Parigi, inondata da turisti, curiosi e importanti membri del mondo della moda per la Fashion week: “Io e il mio amico eravamo incappucciati, brutti e cattivi, ma lei mi ha notato”. Una serata fuori dal comune, con tanto di esibizione del giovane cantante in strada, al fianco di un’artista messicana che si esibiva per le vie di Parigi. Dopo tanta magia, però, Irama e Victoria Stella Doritou si sono lasciati, ma perché. Un amore durato due anni e mezzo, dal 2019 fino a metà 2022, decidendo infine di terminare la relazione a causa dei differenti progetti personali e professionali, che li hanno costretti ad allontanarsi, trascorrendo ad esempio le ultime vacanze estive distanti. Lentamente gli stili di vita, spesso opposti, hanno posto la parola fine, con Irama tornato single.

Irama tutte le fidanzate

Le ex fidanzate di Irama, che negli anni ha fatto spesso parlare delle proprie relazioni amorose, spesso non sono state altro che flirt, come nel caso di Nicole Vergani e Sephora Ferrillo. Parlando di relazioni importanti, quindi di vere e proprie ex fidanzate del vincitore di Amici, Giulia Tascione è stata insieme a Irama per due anni. Un amore terminato quasi in concomitanza con l’inizio di un’altra storia per il giovane artista. Poco dopo aver svelato d’essere tornato single, infatti, Irama e Giulia De Lellis hanno svelato di star frequentandosi, il che ha fatto sospettare molti che vi sia stato un tradimento. Ad accusarlo in maniera diretta sono state sia Nicole Vergani che Giulia Tascione, affiancate da Ana Yanirsa, che aveva iniziato a frequentarlo poco prima dell’annuncio con la De Lellis. Tutto ciò conferma come Irama piaccia molto e si goda la sua vita da bad boy. Anche subito dopo la De Lellis si è ritrovato tra le braccia di un’altra donna, la modella Victoria Stella Doritou, sua ultima fiamma nota, ormai ex, che lo avrebbe spinto a lasciare l’influencer.