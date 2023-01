Amici 22 Gianmarco e Megan si sono lasciati: il motivo dietro la rottura

Amici 22 Gianmarco e Megan dopo diversi tira e molla si sono lasciati: il ragazzo ha spiegato i motivi dietro la rottura in un confronto

Sembra essere ormai ufficialmente terminato il tempo di Gianmarco e Megan. I due, avvicinatisi proprio in questi mesi di permanenza all’interno della scuola di Amici, negli ultimi tempi avevano mostrato segni di crisi e ora sono arrivati alla rottura definitiva. Come si può ben vedere in una clip diffusa da Amici su Twitter, Gianmarco spiega a Megan i motivi che lo hanno portato a prendere questa decisione. I due, sdraiati sul divano, si sono confrontati, e sostanzialmente Gianmarco ha detto di essersi stufato di questa situazione tra loro, di non voler soffrire e di non sentire più vicina la ragazza come prima. Megan ha cercato di riavvicinarsi, soprattutto fisicamente, a Gianmarco, che però ha chiuso la porta alla ballerina, tenendola a distanza e ripetendo di stare troppo male quando la vede divertirsi mentre lui soffre e di non riuscirla a sentirla vicina quando ha bisogno di lei. Nonostante le parole di rassicurazione di Megan, che ha replicato di esserci per Gianmarco, il ballerino ha mantenuto la sua posizione, respingendo Megan e chiedendole di chiudere la storia. La ragazza, dopo aver appurato la convinzione di Gianmarco, si è detta d’accordo, ma stavolta deve essere una chiusura definitiva, senza tira e molla come negli ultimi tempi. A far capitolare la coppia, dunque, sono state tutte le incertezze dell’ultimo mese, dovute a incompatibilità caratteriali e impossibilità di riuscire a portare avanti la relazione in un contesto impegnativo come quello di Amici.

Amici 22 Gianmarco e Megan la storia d’amore

Come detto, va avanti da parecchio questa situazione d’incertezza tra i due ballerini. Gianmarco e Megan si sono affermati presto come una delle coppie più amate e collaudate in casetta, mostrando subito una grande intesa. Tuttavia, dopo essersi avvicinati moltissimo dall’inizio del talent show e aver cominciato a fare coppia fissa, verso dicembre, poco prima di Natale, sono cominciate le tensioni tra Gianmarco e Megan. Galeotta, in tal senso, è stata l’entrata in scena di Isobel, la ballerina che ha “distratto” Gianmarco e fatto sorgere dei dubbi a Megan secondo il parere del pubblico. Una situazione d’incertezza che al tempo aveva portato Megan ad affrontare direttamente il ragazzo, confidando i suoi dubbi anche ad altri concorrenti e al prof Raimondo Todaro. Se il pubblico era focalizzato sull’ingresso di Isobel, Megan ha invece riflettuto più che altro sulle sue mancanze, lamentando di non riuscire a essere costante in amore. Poco prima di Natale, dunque, Gianmarco e Megan si sono confrontati, chiedendosi se stessero ancora insieme oppure no. Nonostante le evidenti incertezze dei due, entrambi concordavano sul grande sentimento provato e hanno deciso di fare un nuovo tentativo, cercando di limare le differenze tra loro e di far funzionare questa relazione.

Le cose, inizialmente, sono andate meglio, ma presto sono tornati a emergere i problemi che prima di Natale avevano messo Gianmarco e Megan uno davanti all’altro. Nelle ultime settimane abbiamo assistito a numerosi momenti controversi, tra riavvicinamenti, distanze e incomprensioni. Alla fine, come abbiamo visto Gianmarco ha deciso di mettere un punto alla relazione, ma Megan è stata molto chiara sul concordare solo se questa chiusura è definitiva, perché già in passato ci sono stati allontanamenti che però hanno lasciato qualcosa in sospeso. Vedremo se stavolta la rottura sarà definitiva o se, ancora una volta, assisteremo a un ritorno di fiamma tra Megan e Gianmarco.