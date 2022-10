Amici 22 Megan Ria: chi è la ballerina

Ad Amici 22 Megan Ria è una delle ballerine più apprezzate. Raimondo Todaro l’ha scelta per entrare nella scuola di Maria De Filippi.

Megan Ria, età 17 anni, è una ballerina di Amici 22 nata a Imola. Oltre a seguire la carriera nel mondo della danza è anche modella. Trasferitasi da giovane in Toscana, vive attualmente a Massa. Vanta un certo seguito sui social, con più di 30mila follower su Instagram. Qui pubblica foto di vario genere, dalle gare di danza agli shooting fotografici. A ciò si aggiungono alcuni momenti all’interno di programmi TV al fianco di amici e colleghi.

Vanta differenti apparizioni sul piccolo schermo, fino alla decisione di prendere parte ai casting di Amici di Maria De Filippi. La sua prova ha convinto Raimondo Todaro, che le ha concesso una chance nel celebre talent Mediaset. Si è ritrovata però in prova nella prima fase. Un’opportunità da sfruttare fino in fondo. Ad oggi è già una delle favorite del pubblico.

Amici 22: chi è Megan Ria

Sono svariate le apparizioni di Megan Ria in televisione. La sua presenza ad Amici 22 è parte di un lungo percorso artistico per la giovane ballerina, impegnata anche come modella.

In passato si è aggiudicata ben cinque fasce nel concorso Una ragazza per il cinema, cosa che non accadeva da 30 anni. Talentuosa e splendida, la 17enne ha già sfilato su differenti passerelle, fin da giovanissima, come ad esempio Pitti Bimbo. Il suo viso è presente su svariati cataloghi, da Laura Biagiotti a Calvin Klein, da Guess a Benetton.

Entrata a far parte delal Naima Academy, ha poi trovato spazio nella Experience Company. Una carriera ricca di impegni e soddisfazioni. Spera dunque che Amici le possa dare la giusta preparazione per il gran salto, ma soprattutto la visibilità di cui ha bisogno.

Piccola curiosità, qualcuno potrebbe ricordarla da bambina a Chi ha incastrato Peter Pan?, programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nel 2022 ha invece preso parte del corpo di ballo de Il cantante mascherato.

Ha inoltre trovato spazio anche nel videoclip di Tribale di Elodie. Non è di certo la prima artista ad averla nel corpo di ballo. Nel 2019 ha infatti danzato per un video di J-Ax e il Festival Show. Nel 2022, poco prima di partecipare ad Amici, si è messa in mostra a Battiti Live, condividendo il palco con alcuni talenti del talent, Tommaso Stanzani, Cosmary Fasanelli e altri ancora.