Chi presenta Temptation Island 2023

Sempre più vicino l’inizio di Temptation Island 2023: chi condurrà il docu-reality targato Mediaset e in onda su Canale 5

Temptation Island è uno degli appuntamenti classici dell’estate televisiva. Ed ecco che è ormai davvero tutto pronto per l’edizione 2023, che andrà in onda, come sempre accaduto, su Canale 5. Il docu-reality, che anche in questa stagione sarà ambientato in Sardegna, più precisamente presso il resort di lusso Is Morus Relais, prenderà il via lunedì 26 giugno e poi sarà trasmesso anche per i cinque lunedì successivi, a meno di stravolgimenti e di cambiamenti improvvisi della programmazione e dei palinsesti della rete ammiraglia dell’azienda di Cologno Monzese. Dunque il conto alla rovescia sta davvero per finirw.

In molti si chiedono e si domandano chi ci sarà alla guida di un format, che comunque ha sempre riscosso un particolare successo e grande curiosità nel pubblico da casa. Ed ecco che, anche in questo caso si è scelto per una conferma, che per tanti era quasi scontata e inevitabile. Infatti a condurre sarà, ancora una volta, Filippo Bisciglia, già presentatore nelle passate edizioni. Divenuto famoso grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, datata 2006, si è subito fatto strada conduttore e uomo di spicco e di riferimento del mondo Mediaset. Molto nota però è anche la sua love story con Pamela Camessa, concorrente dell’Isola dei Fanosi 2023, che si è conclusa nella giornata di ieri.

Temptation Island quante edizioni

Temptation Island è una trasmissione che ha una storia davvero molto particolare e che forse in pochi si ricorderanno nel dettaglio e nello specifico. Infatti la prima edizione è andata in onda già nel lontano 2005 con il titolo Vero amore, che però non ha ottenuto successo e riscontro dal punto di vista dei numeri e degli ascolti. Ed è per questo che il progetto e il format, quantomeno in quel momento, è stato accantonato e messo da parte. Il reality è poi tornato sui palinsesti Mediaset dopo circa 10 anni, più precisamente nel 2014, ma anche con un nome tutto nuovo, appunto quello di Temptation Island. Il programma questa volta viene apprezzato dai telespettatori, tanto che è andato fino al 2021. Tra l’altro, una cosa non da poco, molto spesso ci sono state due versioni, quella NIP, ossia con persone sconosciute, e quella VIP, condotta da Alessia Marcuzzi e trasmessa nel 2018 e nel 2019. Un format che è andato in onda sempre su Canale 5, poche settimane dopo la formula “originale”, e che prevedeva le stesse regole e che si svolgeva in modo prettamente identico.

Ma ecco che, a dir poco a sorpresa e in modo inaspettato, visto il grande successo dal punto di vista degli ascolti, nel 2021 è stata annunciata la chiusura del docu-reality. Ma ecco quest’annom nel 2023, ci sarà il grande ritorno. Ed è proprio per un’attesa che è durata ben due anni che quella che partirà dal 26 giugno sarà un’edizione attorno a cui si è creata una grandissima aspettativa. Sui social network sono state via via annunciando le coppie, facendo capire che non mancheranno certe sorprese e colpi di scena.