Temptation Island 2023 tentatori: le anticipazioni svelano sorprese

Dalle registrazioni di Temption Island 2023 le prime anticipazioni su chi sono i tentatori di questa edizione

È fissata per il 26 giugno la data del ritorno su Canale 5 di Temptation Island 2023 e le anticipazioni già sono belle ghiotte su chi sono i tentatori di questa edizione. Quest’anno il programma condotto da Filippo Bisciglia ha già ufficializzato tutte e sette le coppie non formate da VIP che stanno già vivendo il loro viaggio nei sentimenti all’Is Morus Relais in Sardegna dove si stanno registrando le puntate che presto vedremo sul piccolo schermo. La novità è l’alone di mistero che avvolge l’identità dei tentatori e delle tentatrici di Temptation Island 2023 che sono rimaste nascoste per volere della produzione. Un esempio è ciò che è accaduto a Gianluca Costantino che era stato inserito nel cast del programma ma a causa di uno spoiler sulla sua presenza è stato tagliato all’ultimo secondo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 avrà sicuramente nuove occasioni per mettersi in mostra ma pare che a cercare di far capitolare fidanzati e fidanzate ci sarebbero volti legati a Uomini e Donne.

Spesso è accaduto che i protagonisti del dating show di Maria De Filippi partecipassero al reality dei sentimenti e viceversa come ad esempio Andrea Damante, Teresa Langella, Andrea Dal Corso, Andrea Cerioli o che addirittura figurassero come coppie come Ida Platano e Riccardo Guarnieri e Sossio Aruta con Ursula Bernardo. Stando alle anticipazioni su chi sono i tentatori di Temptation Island 2023 potrebbero esserci nel cast maschile l’ex corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli, non scelta di Giulia Cavaglia che poi si fidanzò con Giulia D’Urso, sua scelta all’interno del programma. Altro volto noto nel cast del programma condotto da Filippo Bisciglia potrebbe essere Daniele Schiavon che fu scelto dalla tronista romana Giulia Quattrociocche in maniera molto rapida, un colpo di fulmine svanito in poco tempo. Un altro nome che gira come spoiler su Temptation Island 2023 è quello del possibile tentatore Andrea Della Cioppa, non scelta di Valentina, che però lasciò un buon ricordo all’interno degli studi Elios convincendo anche Gianni Sperti che inizialmente lo riteneva falso.

Anticipazioni Temptation Island 2023 chi sono le tentatrici

Le anticipazioni su Temptation Island 2023 non si limitano solo ai maschietti. Circolano anche dei super nomi su chi sono le tentatrici di questa edizione, da sempre le grandi protagoniste del programma ambientato all’Is Morus Relais e che spesso catturando l’attenzione dei fidanzati bucano lo schermo creandosi una carriera consolidata da influencer o in televisione. Antonella Fiordelisi è uno di questi esempi che si legò al fidanzato Nicola Panico, all’epoca in coppia con Sara Affi Fella: un trio diventato particolarmente celebre. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip dopo aver creato un’intesa molto stretta con il calciatore si fidanzò con Francesco Chiofalo, conosciuto nel corso del programma condotto da Filippo Bisciglia. Sara Affi Fella si è resa celebre con uno dei troni più discussi della storia avendo finto di essersi lasciata con Nicola per essere poi scoperta.

Gli spoiler sulle tentatrici di Temptation Island 2023 vedono in pole position la presenza di Alessia Spagnulo, ex corteggiatrice a Uomini e Donne di Luca Daffrè. Mora e procace, si era distinta in poche esterne sia per la sua bellezza che per il suo passato a Miss Italia anche se ultimamente appare attiva sui social, indizio che la vede o non nel cast del reality dei sentimenti oppure durata pochi giorni nel corso delle registrazioni. Diverse indiscrezioni vedono un’altra non scelta di Luca Daffrè come possibile tentatrice: si tratta di Alessia Bologna, dolce biondina che sembrava aver convinto il tronista che ha poi preferito Alessandra. Infine sui social è spuntata l’ipotesi Alice Barisciani ma il fatto che possa essere tentatrice è da escludere sia perché molto presente su Instagram sia perché dovrebbe lavorare nella redazione dopo l’offerta di Maria De Filippi durante la sua partecipazione a Uomini e Donne quando ha corteggiato Federico Nicotera che poi ha scelto Carola Carpanelli.