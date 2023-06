Anticipazioni La Promessa: chi è il fratello di Jana. Scopriamo cosa accadrà nei prossimi episodi della popolare soap opera spagnola in onda su Canale 5.

Continuano i segreti e i colpi di scena di La Promessa, la nuova soap opera in onda dallo scorso 29 maggio su Canale 5, dopo il successo riscosso nei mesi precedenti in Spagna. Jana Exposito (interpretata da Ana Garces) è una ragazza che arriva nella città andalusa e si reca al palazzo La Promesa in cerca di vendetta per la morte di sua madre e alla ricerca del fratello minore. La giovane donna resta presto coinvolta però nei segreti e negli intrighi del palazzo e della potente famiglia che ruota attorno al marchese Alonso Lujan.

In Spagna è attualmente in onda già la seconda stagione della serie, che conterà in tutto 119 episodi oltre ai 122 della prima, già conclusa nel paese iberico. In Italia siamo ancora alle prese con i primi episodi, non essendo ancora giunti a metà della stagione iniziale. Jana è ancora alla ricerca della vera identità del fratello, che sa trovarsi alla Promesa ma non sa chi possa essere, non avendolo visto che quando era appena nato, 15 anni prima. Nelle puntate più recenti viste nel nostro paese, la ragazza sembra essersi convinta che Marcos (questo il nome del fratellino perduto) sia in realtà Curro De La Mata Ezquerdo (interpretato da Xavi Lock). Ciò significa che Eugenia avrebbe solo finto di essere la madre del ragazzo.

Secondo le anticipazioni de La Promessa Jana ha pochissimi indizi su chi possa essere in realtà Marcos: sa che deve avere 15 anni, e che si trova al palazzo della Promesa, a cui sono legati gli unici ricordi dell’assassinio della madre. La giovane protagonista della soap opera La Promessa sospetta che Marcos sia Curro, ignaro delle sue vere origini, soprattutto per la scarsa fiducia che ripone nel Barone Juan Ezquerdo, padre della marchesa Cruz e di cui Curro sarebbe ufficialmente il nipote. Il Barone è un uomo ricco, astuto, ambizioso e perverso, che sembra capace di ogni cosa, anche di un brutale rapimento come quello avvenuto a Marcos. A insospettire Jana la storia della nascita di Curro, che sarebbe stato partorito da sua madre Eugenia nonostante quest’ultima fosse seriamente malata al tempo, e quindi difficilmente avrebbe potuto portare a termine un parto di quel tipo. Stando alle anticipazioni de La Promessa che arrivano dalla Spagna il fratello di Jana è proprio Curro, dal carattere decisamente complicato e tutt’altra persona rispetto a ciò che pensava la sorella. Ma non finisce qui…

Anticipazioni spagnole La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa direttamente dalla terra iberica, dato che la serie è già andata in onda e ha già esaurito i 122 episodi della prima stagione, ci possono dare qualche indizio su come proseguire la storia della fortunata soap opera in onda su Canale 5. Manuel, con l’aiuto di Jana, può ora prendere parte alla Coppa de los Pedroches, nonostante l’opposizione dei suoi genitori, che progettano di manipolare il risultato della battuta di caccia tra nobili per far vincere il Duca De Los Infantes, così da salvare i rapporti con lui. Il Duca, però, fa sapere ad Alonso che la dote della figlia Jimena potrà passare a loro solo nel caso in cui quest’ultima sposi Manuel. Il ragazzo rifiuta, e consegna invece il premio della Coppa a Catalina, perché lo usi per salvare La Promessa. Mentre Mauro e Leonor si confessano il proprio amore, il primo incontro di Jana con Curro non va come sperato dalla ragazza, visto che il giovane la tratta con assoluto disprezzo.